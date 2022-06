Nho đen không hạt giá 40 nghìn đồng/kg, nguồn gốc đáng ngờ

Nho đen không hạt giá chỉ 40.000 đồng/kg, nguồn gốc ở đâu?

Nho là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng, dù giá cao nhưng vẫn đắt hàng. Báo Dân Việt cho hay, ngoài nho không hạt nhập khẩu từ Mỹ và Úc được bán với giá từ 85.000-150.000 đồng/kg, thị trường lại xuất hiện loại nho được quảng cáo là nho bắp không hạt Ninh Thuận, với giá rẻ bất ngờ.

Theo đó, mỗi chùm nho nặng từ 0,7-1kg, ngọt lịm và không có hạt được rao bán trên chợ mạng và chợ truyền thống với giá chỉ từ 40.000-80.000 đồng/kg.

Các chùm nho đều được bọc bằng túi giấy có chữ Trung Quốc. (Ảnh: Dân Việt)

Tại các chợ đầu mối, loại nho này giá chỉ từ 380.000-420.000 đồng/rành nho 15kg, tức chưa đến 30.000 đồng/kg. Song mỗi chùm nho khi bán buôn và còn đựng trong rành nhựa được bọc bằng túi giấy có in chữ Trung Quốc.

Theo chị Đỗ Thị Xiêm, người bán hoa quả ở chợ Long Biên (Hà Nội), nho bắp đen không hạt 100% là hàng Trung Quốc. Khi các sạp hoa quả và các tiểu thương mua về bán lẻ thì sẽ nâng giá lên gấp 2-3 lần, bỏ túi giấy có in chữ Trung Quốc đi để dễ bán hơn.

Hoa quả giá rẻ vẫn ế

Những ngày này, mít và bơ được bày bán tràn ngập chợ, chất đống trên vỉa hè, giá rẻ. Ví như, bơ 034, thời điểm đầu mùa giá tới 80.000-100.000 đồng/kg nay giảm còn 15.000-25.000 đồng/kg, có nơi bán chỉ 10.000 đồng/kg. Mít Thái da xanh tại Hà Nội có giá 9.000 đồng/kg, tại vườn ở Vĩnh Long chỉ 3.000 đồng/kg.

Ngoài mít và bơ, hiện nay, trừ những loại quả như cam, dừa, dưa hấu… giữ giá vì có tính mát, nhiều loại trái cây cũng giảm giá mạnh. Theo Phụ nữ TP.HCM, giá nhiều loại trái cây tại TP.HCM giảm 20-40% so với thời điểm cách đây hơn một tuần do các nhà vườn đang vào kỳ thu hoạch rộ. Giá vải thiều tại TP.HCM còn 20.000-35.000 đồng/kg, giảm từ 5.000-15.000 đồng/kg so với tuần trước. Chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai) còn 15.000-20.000 đồng/kg...

Ghẹ đỏ giá rẻ giật mình

Ghẹ đỏ đang được bán với giá rẻ giật mình, chỉ từ 160.000 đồng/kg. Chủ một cửa hàng hải sản tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) cho biết trên VTC News, thường ghẹ đỏ rẻ hơn ghẹ xanh khoảng 100.000-150.000 đồng. Nhưng ghẹ xanh gần đây tăng giá, từ 250.000 đồng/kg lên tới 750.000 đồng/kg vì khó đánh bắt, xăng dầu tăng giá. Còn ghẹ đỏ vẫn giữ mức giá thấp, thậm chí còn rẻ hơn mọi năm vì đang vào mùa sản lượng đánh bắt lớn.

Hiện giá ghẹ đỏ còn rẻ hơn cả tôm sú.

Ghẹ đỏ có kích thước không lớn, khoảng 6-7 con/kg. Đây đang là lựa chọn thay thế hoàn hảo dành cho các bà nội trợ giữa lúc giá ghẹ xanh, cua biển đang ở mức từ 700.000-1 triệu đồng/kg.

Xi măng tăng giá lần thứ 3 liên tiếp, giá thép giảm

Từ giữa tháng 6, hàng loạt doanh nghiệp xi măng trong nước liên tục thông báo tăng giá bán. Giá xi măng tăng thêm phổ biến ở mức 50.000-80.000 đồng/tấn, có loại tăng 140.000 đồng/tấn. Giá xi măng tăng được các doanh nghiệp lý giải do giá nguyên vật liệu như: than, dầu, thạch cao... tăng cao. Kể từ đầu năm, mặt hàng này tăng 3 lần liên tiếp.

Trong khi giá xi măng tăng thì giá thép lại liên tiếp được điều chỉnh hạ giá. Nhiều doanh nghiệp thép trong nước thông báo hạ giá sản phẩm từ chiều ngày 19/6, với mức giảm tới hơn 500.000 đồng/tấn, kéo giá bán còn hơn 16 triệu đồng/tấn. Như vậy, trong vòng hơn 5 tuần, giá thép trong nước giảm tới 6 lần với tổng mức giảm đến hơn 2,5 triệu đồng/tấn.

Giá vé tham quan vịnh Hạ Long tăng trở lại

Từ 1/7, giá vé tham quan vịnh Hạ Long sẽ tăng trở lại do việc giảm giá vé 50% để kích cầu du lịch kết thúc vào ngày 30/6 tới.

Tàu tham quan vịnh Hạ Long

Theo đó, khách tham quan ban ngày, tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 5 có giá 250.000 đồng/lần/người; tuyến 3 và tuyến 4 là 200.000 đồng/lần/người. Với khách tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, giá vé từ 500.000-750.000 đồng/lần/người, tùy theo tuyến và thời gian lưu trú trên vịnh.

Loạt iPhone giảm giá mạnh

Nhiều mẫu iPhone tiếp tục giảm giá mạnh. Ghi nhận của PV Nhịp sống kinh tế, giá bán của iPhone SE 2022 hiện chỉ còn từ 9,99 triệu đồng, giảm đến 2 triệu đồng so với mức giá khi vừa lên kệ. Đây là mức giá thấp nhất của iPhone SE 2022 kể từ khi ra mắt.

iPhone 11 và iPhone 12 cũng được giảm giá mạnh. iPhone 11 giảm về mức 10,59 triệu đồng, rẻ nhất từ khi ra mắt, iPhone 13 Pro Max cũng "bay" 1-2 triệu đồng. iPhone 12 có giá niêm yết 21,99 triệu đồng, giá hiện tại 16,19 triệu đồng và sẽ được giảm thêm còn 15,59 triệu đồng.

Muối được giá nhưng diêm dân mất mùa

Thị xã Sông Cầu là vùng sản xuất muối của tỉnh Phú Yên với hơn 180 ha, sản lượng bình quân hàng năm hơn 16.000 tấn. Theo VOV, năm nay, muối bán được giá nhưng lại mất mùa.

Muối mất mùa, sản lượng ít nên giá muối tăng cao. Hiện giá muối bán trên nền đất 800.000 đồng/tấn, tăng 100.000 đồng/tấn; giá muối trên nền bạt là 3 triệu đồng/tấn, tăng 1,8 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vé máy bay tăng từng ngày

Giá xăng liên tục tăng cao khiến các hãng bay trong nước chật vật với bài toán kinh doanh, lợi nhuận. Giá vé máy bay vì thế cũng nóng lên hàng ngày. Cụ thể, vé khứ hồi đường bay Hà Nội - Đà Nẵng (đã gồm thuế phí) của Vietnam Airlines từ 3 - 5 triệu đồng; Bamboo Airways, khoảng 3 - 4 triệu đồng.

. Dự báo, giá vé bay còn tăng trong thời gian tới.

Với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways từ 4-10 triệu đồng một cặp vé khứ hồi. Chặng bay Hà Nội - TP.HCM của Vietnam Airlines có giá tới 11 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi. Giá vé đắt nhất của Bamboo Airways cũng khoảng 10 triệu đồng/một cặp vé khứ hồi và Vietjet Air là 7 triệu đồng. So với đầu năm và cả năm 2021, giá vé máy bay dịp hè đã tăng gấp đôi, song vẫn tăng thấp hơn so với hàng không thế giới.

Giá dừa khô ở Trà Vinh giảm mạnh

Giá dừa khô ở Trà Vinh liên tục giảm mạnh. Báo Tin Tức cho hay, từ đầu tháng 6 đến nay, giá dừa khô ở tỉnh Trà Vinh tiếp tục giảm thêm 10.000 đồng/chục (12 trái). Cụ thể, giá dừa khô tại vườn được mua với giá từ 25.000-35.000 đồng/chục.

Nguyên nhân giá dừa khô giảm mạnh do nhiều tháng qua các sản phẩm thảm sơ dừa, chỉ xơ dừa, nước cốt dừa cấp đông, sữa dừa,… bị hạn chế về thị trường xuất khẩu.

Loại trứng “thần dược” có giá rẻ bất ngờ

Trứng ba ba được nhiều người coi là loại trứng thần dược tăng cường sinh lực cho nam giới. Do đó, theo Báo Dân Việt, dù chỉ bé bằng một nửa quả trứng cút nhưng trứng ba ba luôn được săn lùng với giá đắt hơn cả trứng gà, lên tới 4.000-5.000 đồng/quả.

Tuy nhiên, gần đây, người tiêu dùng không khỏi bất ngờ khi trứng ba ba lại được rao bán với giá chỉ 50.000 đồng/hộp 50 quả, tức chỉ từ 1.000-2.000 đồng/quả. Giá rẻ lại được quảng cáo như một loại “thần dược” nên không ít chị em săn lùng mua về tẩm bổ.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)