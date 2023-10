Chiều 27/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã tiếp nhận trình báo của người dân về hành vi giả mạo công an lừa đảo chuyển tiền.

Bà C. được công an hướng dẫn thoát bị lừa. Ảnh D.H.

Theo trình báo của bà T.T.C. (SN 1953, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), vào sáng 27/10, bà liên tục nhận được cuộc điện thoại xưng là Trung uý Lê Thị Hà cán bộ công an quận Long Biên, Hà Nội. Khi đó kẻ mạo danh nói bà C. liên quan đến một khoản nợ xấu của ngân hàng và yêu cầu bà tới một trụ sở ngân hàng quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm việc.

Để tạo lòng tin, cán bộ nữ này còn đề nghị bà bật camera điện thoại để nhìn rõ mặt, quân phục và số hiệu và còn yêu cầu chuyển cuộc gọi tới cán bộ công an khác.

Khi nghe điện thoại các “cán bộ công an này”, hướng dẫn bà tạm chuyển số tiền hơn 50 triệu và yêu cầu bà C. cung cấp tài khoản zalo, các số liệu cá nhân... Lo lắng nên bà đã liên hệ với Đại uý Lý Ngọc Tuấn, công an phường Bồ Đề và được hướng dẫn không làm theo yêu cầu của các đối tượng trên.

Các hiện tượng lừa đảo như trên đã liên tục được công an thành phố nói chung, công an quận Long Biên cảnh báo tới từng tổ dân phố, tuyên truyền qua loa phóng thanh để người dân nắm rõ.

Đại uý Lý Ngọc Tuấn qua kênh zalo, facebook kết nối các tổ dân phố cũng thông báo về vụ việc này.