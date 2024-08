Ở phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam, ngoại trừ Mitsubishi Xpander gần như nổi trội hơn hẳn, các đối thủ khác cũng đang từng bước cải thiện mình để tăng cường thu hút khách hàng.

Trong đó, phải kể tới màn ra mắt của hai mẫu xe mới là Hyundai Stargazer 2024 với sự bổ sung thêm phiên bản X mang phong cách SUV và Suzuki XL7 2024 chuyển hướng sang dùng động cơ hybrid. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe đều có giá bán chưa đến 600 triệu đồng.

Hyundai Stargazer X và Suzuki XL7 hybrid đều là những mẫu xe đa dụng 7 chỗ có giá bán dưới 600 triệu đồng.

Xét về giá bán, Suzuki XL7 hybrid chỉ có duy nhất 1 phiên bản với mức giá 599,9 triệu đồng, kèm một lựa chọn sơn 2 tông màu cao hơn 8 triệu đồng. Trong khi Hyundai Stargazer 2024 có tới 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn (489 triệu đồng), bản X (559 triệu đồng) và bản X cao cấp (599 triệu đồng). Vì vậy, người dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn với mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài viết này, hãy cùng VietNamNet phân tích và so sánh chi tiết của phiên bản Hyundai Stargazer X cao cấp và Suzuki XL7 hybrid, để xem với giá bán tương đương nhau, hai mẫu xe này có gì hơn kém.

Kích thước: Mọi thông số, Hyundai Stargazer X bản cao cấp đều nhỉnh hơn Suzuki XL7 hybrid

Dựa trên thông số kỹ thuật, Hyundai Stargazer X bản cao cấp đều nhỉnh hơn khi dài hơn 45mm, rộng hơn 40mm, chiều dài cơ sở cũng lớn hơn 40mm so với Suzuki XL7 hybrid nên hứa hẹn sẽ có không gian rộng rãi hơn. Phiên bản cao cấp của Stargazer X cũng sử dụng la-zăng cỡ 17 inch và bản lốp lớn hơn so với XL7 hybrid.

Hyundai Stargazer X bản cao cấp nhỉn hơn Suzuki XL7 hybrid ở kích thước tổng thể.

Điểm chung của Hyundai Stargazer X bản cao cấp và Suzuki XL7 hybrid là đều có chung khoảng sáng gầm xe 200mm và bán kính quay đầu chỉ 5,2m, cho thấy hai mẫu xe này sẽ khá linh hoạt và có thể xoay xở tốt trong không gian hẹp.

Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer X bản cao cấp Suzuki XL7 hybrid Kích thước tổng thể (mm) 4.495 x 1.815 x 1.710 4.450x 1.775 x 1.710 Chiều dài cơ sở (mm) 2.780 2.740 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200 200 Bán kính quay đầu (m) 5,2 5,2 Lốp và la-zăng 205/50 R17 195/60 R16

Ngoại hình: Hyundai Stargazer X bản cao cấp phá cách, Suzuki XL7 hybrid nam tính

Hyundai Stargazer X ra mắt vào tháng 4 vừa qua không chỉ mang ý nghĩa là bản nâng cấp mới mà còn là sự bổ sung cần thiết về một phiên bản SUV hóa để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross, Honda BR-V và đặc biệt là đối thủ rất vừa sức Suzuki XL7.

Hyundai Stargazer X bản cao cấp nổi bật với vẻ ngoài mang hơi hướng tương lai.

So với bản Stargazer thường, phiên bản Stargazer X bản cao cấp trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt tạo hiệu ứng 3D, bổ sung thêm giá nóc và các chi tiết ốp nhựa đen ở cản trước, sau, hốc lốp theo phong cách SUV.

Trong khi đó, Suzuki XL7 hybrid dù là phiên bản mới nhưng lần nâng cấp này không tập trung vào ngoại hình. Về cơ bản, kiểu dáng của mẫu xe Suzuki vẫn không thay đổi so với 4 năm trước.

Suzuki XL7 hybrid mang đậm chất SUV nam tính và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ngoại hình của Suzuki XL7 hybrid vẫn được đánh giá là mang phong cách SUV rõ rệt nhất so với các đối thủ cùng phân khúc nhờ các đường nét tạo hình cứng cáp năng động dù kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở kém hơn đối thủ một chút.

Về trang bị, cả hai mẫu xe đều được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước, sau dạng LED tự động bật/tắt nhưng cách tạo hình cụm đèn hậu của Hyundai Stargazer X bản cao cấp trông ấn tượng hơn. Mẫu xe của Hyundai nhỉnh hơn ở trang bị phanh đĩa 4 bánh, ăng ten dạng vây cá, trong khi mẫu xe của Suzuki chỉ có phanh đĩa trước, tang trống phía sau và ăng ten dạng que. Bù lại XL7 hybrid lại có trang bị gương tự động gập khi khóa cửa và cánh gió đuôi bắt mắt hơn đối thủ.

Trang bị ngoại thất Hyundai Stargazer X bản cao cấp Suzuki XL7 hybrid Đèn chiếu sáng trước, định vị LED LED Đèn tự động bật/tắt Có Có Đèn sương mù Halogen Halogen Đèn hậu LED LED Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Đĩa/Tang trống Cánh gió đuôi Không Có

Nội thất: Hyundai Stargazer X bản cao cấp hiện đại, Suzuki XL7 hybrid thực dụng

Dù được xếp ở phân khúc xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ nhưng theo truyền thống, các thương hiệu xe Hàn Quốc luôn đề cao trải nghiệm tiện nghi và Hyundai Stargazer X bản cao cấp là minh chứng cho điều đó. Nội thất của Stargazer X bản cao cấp đem lại cảm giác hiện đại, trong kh, nội thất của XL7 hybrid lại có phần thực dụng và đơn điệu.

Nội thất của Suzuki XL7 Hybrid có phần thực dụng và đơn điệu hơn Hyundai Stargazer X.

Xét về tiện nghi, Hyundai Stargazer X bản cao cấp có phần nổi bật hơn với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống 8 loa Bose, ghế da, sạc không dây, đề nổ từ xa, phanh tay điện tử, đèn viền nội thất. Ngược lại, Suzuki XL7 hybrid chỉ dừng lại ở ghế ngồi da pha nỉ, điều hòa tự động, hộc giữ mát và kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây.

Không gian sử dụng của hai xe đều tương đương nhau khi có hàng ghế thứ 2 có thể trượt ngả linh hoạt cùng hàng ghế thứ 3 đủ rộng rãi cho người trưởng thành ngồi. Tuy nhiên, Hyundai Stargazer X bản cao cấp được bố trí các vị trí để đồ nhiều hơn và hàng ghế thứ 2 có thêm bàn ăn dành cho khách bên phải.

Trang bị nội thất Hyundai Stargazer X bản cao cấp Suzuki XL7 hybrid Ghế ngồi Da Nỉ Bảng đồng hồ Kỹ thuật số Analog Màn hình giải trí 10,25 inch 10 inch Sạc không dây Có Không Điều hòa tự động Có Có Kết nối Apple CarPlay và Android Auto Không dây Không dây Hệ thống âm thanh 8 loa Bose 6 loa Nút bấm khởi động Có Có Đề nổ từ xa Có Không Phanh tay điện tử Có Không Giữ phanh tự động Có Không Đèn viền nội thất Có Không

Vận hành: Hyundai Stargazer X bản cao cấp mạnh mẽ hơn, Suzuki XL7 hybrid tiết kiệm hơn

Cả Hyundai Stargazer X bản cao cấp và Suzuki XL7 hybrid đều được trang bị động cơ I-4 1.5L. Tuy nhiên, thông số đầu ra của mẫu xe Hàn Quốc nhỉnh hơn khi đạt 113 mã lực và 144 Nm, còn mẫu xe của Nhật Bản chỉ đạt 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

Suzuki XL7 hybrid tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu, Hyundai Stargazer nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ.

Hyundai Stargazer X còn sử dụng hộp số vô cấp vốn được đánh giá là tối ưu cho vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, còn Suzuki XL7 hybrid lại chỉ dùng hộp số tự động 4 cấp. Nhưng với sự trợ giúp của mô-tơ điện và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop giúp mẫu xe này chỉ tiêu thụ có 5,9L/100km, tốt hơn đáng kể so với đối thủ Hyundai Stargazer X bản cao cấp có mức tiêu thụ 6,3L/100km.

Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer X bản cao cấp Suzuki XL7 hybrid Động cơ Smartstream I-4 1.5L Mild hybrid I-4 1.5L + ISG Công suất cực đại (hp/rpm) 114/6.300 103/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 144/4.500 138/4.400 Hộp số Tự động vô cấp IVT Tự động 4 cấp Ngắt động cơ tạm thời Không Có Hệ dẫn động FWD FWD Hệ thống treo trước/sau McPherson/Thanh cân bằng McPherson/Thanh cân bằng Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) 6,3 5,9

Trang bị an toàn: Suzuki XL7 hybrid thất thế hoàn toàn trước Hyundai Stargazer X bản cao cấp

Về an toàn, ngoại trừ một số trang bị an toàn cơ bản mà 2 xe đều có như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tự, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, camera lùi, cảm biến lùi... các trang bị an toàn còn lại trên Hyundai Stargazer X bản cao cấp chiếm ưu thế hoàn toàn trước đối thủ Suzuki XL7 hybrid.

Theo đó, Hyundai Stargazer X bản cao cấp còn có trang bị cảm biến áp suất lốp, giới hạn tốc độ, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo lái xe mệt mỏi, cảnh báo mở cửa an toàn và 6 túi khí. Dẫu vậy, cả hai đều chỉ đạt chứng nhận an toàn 4 sao của ASEAN NCAP.

Trang bị an toàn Hyundai Stargazer X bản cao cấp Suzuki XL7 hybrid Hệ thống phanh ABS/EBD/BA Có Có Hệ thống cân bằng điện tử Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Kiểm soát lực kéo Có Không Cảm biến áp suất lốp Có Không Camera lùi Có Có Cảm biến Trước/sau Sau Ga tự động Có Có Giới hạn tốc độ Có Không Phòng ngừa va chạm phía trước Có Không Cảnh báo điểm mù Có Không Cảnh báo va chạm phía sau Có Không Đèn pha tự động thích ứng Có Không Hỗ trợ giữ làn Có Không Cảnh báo lái xe mệt mỏi Có Không Cảnh báo mở cửa an toàn Có Không Túi khí 6 2

Nhận định: Hyundai Stargazer X bản cao cấp nội trội nhiều mặt nhưng Suzuki XL7 hybrid vẫn đáng mua

Nếu xét về giá cả và trang bị, Hyundai Stargazer X bản cao cấp đều nhỉnh hơn đối thủ Suzuki XL7 hybrid và được xem là sự lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá dưới 600 triệu đồng. Mẫu xe Hàn cũng có thiết kế mang hơi thở của tương lai cùng danh sách tính năng dài và nổi bật, thậm chí còn được xem là dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ.

Cả Suzuki XL7 hybrid và Hyundai Stargazer X đều có những nâng cấp đáng kể trong năm 2024.

Thế nhưng, kiểu dáng của Stargazer X có phần chưa hợp với gu thẩm mỹ của người tiêu dùng Việt. Điều này lại trở thành cơ hội cho Suzuki XL7 hybrid chiếm được cảm tình của khách hàng thích một chiếc xe có vẻ ngoài đậm chất SUV mạnh mẽ và nam tính.

Bên cạnh đó, Suzuki XL7 hybrid vẫn là một lựa chọn phù hợp cho những khách hàng thích xe Nhật, ưu tiên yếu tố "ăn chắc mặc bền", độ tiện dụng cũng như chi phí vận hành tiết kiệm.

Nguồn ảnh: Suzuki Việt Nam và Hyundai Thành Công

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!