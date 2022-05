Giá vàng hôm nay 14/5: Giảm về mức đáy 3 tháng

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h22' ngày 14/5, giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,55 triệu đồng/lượng 69,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,55 triệu đồng/lượng 69,55 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,7 triệu đồng/lượng 69,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,7 triệu đồng/lượng 69,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h22' ngày 14/5

Mở cửa thị trường ngày 14/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h36' ngày 14/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,7 triệu đồng/lượng 69,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,7 triệu đồng/lượng 69,7 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,7 triệu đồng/lượng 69,40 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,7 triệu đồng/lượng 69,40 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h36' ngày 14/5

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,8 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,82 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 69,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 14/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.812,2 USD/ounce, giảm 9,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.808,2 USD/ounce, giảm 16,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 31,2 USD/ounce xuống 1.821,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2022 trên sàn Comex New York giảm 29,1 USD lên mức 1.824,6 USD/ounce.

Sự trượt giá gần đây của vàng đã xóa sổ hầu hết các khoản lợi nhuận đạt được trong đợt tăng giá do nhu cầu trú ẩn an toàn trước và sau cuộc chiến ở Ukraine xảy ra vào cuối tháng Hai.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cảnh báo rằng, việc kiểm soát lạm phát có thể gây ra một số khó khăn về kinh tế nhưng vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông.

Fed tuần qua đã thông qua việc tăng lãi suất 0,5% sau khi tăng 0,25% vào tháng 3. Các thị trường kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ ấn định lãi suất tăng thêm 0,5% vào tháng 6 và tiếp tục tăng lãi suất cho đến cuối năm.

Theo BMO Capital Markets, để ngăn chặn “sự suy thoái hoàn toàn” của thị trường chứng khoán hoặc tín dụng của Mỹ, khả năng cao Fed sẽ không thể giảm bớt lạm phát.

Đồng USD đạt mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, thị trường vàng đang ở trong "vùng nguy hiểm" khi giá tiến gần hơn tới 1.800 USD/ounce. Đây là vùng hỗ trợ vững chắc, nhưng việc phá vỡ bên dưới có thể dẫn đến tình trạng bán tháo nhiều hơn.

Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của Công ty Dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) ban đầu cho biết, vàng cho thấy dấu hiệu ổn định, song các nhà đầu tư vẫn lo lắng trước dữ liệu lạm phát. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên đang ảnh hưởng đến giá vàng.

