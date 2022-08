Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng thế giới mất phanh, trong nước bật tăng

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h06' ngày 19/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,20 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,20 triệu đồng/lượng 67,20 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,20 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,10 triệu đồng/lượng 67,10 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,40 triệu đồng/lượng 67,10 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h06' ngày 19/8

Mở cửa thị trường ngày 19/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 19/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,10 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,10 triệu đồng/lượng 67,10 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,10 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,30 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 19/8

Kết thúc phiên giao dịch 18/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,22 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,15 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,45 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá vàng SJC tuần từ 12-19/8

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 19/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.756 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.768,1 USD/ounce, giảm 1,9 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.765 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.770 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/8 thấp hơn khoảng 3,1% (56 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/8.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm thêm khi đồng USD tăng giá trong bối cảnh thị trường lao động của Mỹ vẫn khá tươi sáng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần giảm 2.000 người xuống 250 nghìn người cho tuần kết thúc vào ngày Thứ Bảy vừa qua. Đây là con số khá bất ngờ và nó cao hơn dự báo 265 nghìn trường hợp.

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm, trong nước giá vàng SJC ít biến động. (Ảnh: Chí Hùng)

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức thấp cho dù lạm phát tăng cao và kinh tế Mỹ tăng trưởng âm trong hai quý vừa qua.

Với một thị trường lao động khá tích cực, nhiều người đánh cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ cứng rắn, nhằm nhanh chóng đưa lạm phát ở mức 8,5% về dần ngưỡng mục tiêu 2%.

Mỹ có thể cần thời gian tính bằng năm để đưa lạm phát ở vùng cao nhất 40 năm qua về mức mục tiêu nói trên.

Nếu Fed hành động mạnh tay, tăng nhanh lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, đồng USD sẽ tiếp tục lên giá, qua đó tác động tiêu cực tới vàng

Dự báo giá vàng

Trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 vừa được công bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn nhìn nhận lạm phát là một rủi ro đáng kể đối với nền kinh tế và sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu đưa lạm phát xuống mức 2%.

Theo đó, lạm phát Mỹ đang ở mức "không thể chấp nhận được" và cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn của Fed là 2%.

Điều này đồng nghĩa với việc, lộ trình tăng lãi suất lên 3,5-4% của Fed là sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ. Mặt hàng kim loại quý vàng còn chịu áp lực bán ra mạnh.

Dù vậy, vàng được dự báo sẽ có đợt tăng mạnh trở lại. Các nước vẫn luôn sẵn sàng bơm tiền ra thị trường để hỗ trợ nền kinh tế khi có dấu hiệu suy thoái.

