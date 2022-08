Giá vàng hôm nay 20/8: Hơn 4 tuần giảm giá ồ ạt, vàng trong nước bất động

Giá vàng trong nước

Tính tới 9h30' ngày 20/8, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 20/8

Diễn biến giá vàng SJC tuần từ 13-20/8

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 20/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.747,6 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.762,9 USD/ounce, tăng 2,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 2,9 USD xuống mức 1.758,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 5,4 USD xuống 1.761,1 USD/ounce.

USD tăng, vàng giảm giá (Ảnh: Hoàng Hà)

USD đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 107,65 điểm.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, Fed cần tiếp tục tăng chi phí đi vay để kiểm soát lạm phát cao. Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, 50 điểm cơ bản vào tháng 5, 75 điểm cơ bản vào tháng 6 và thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 7. Các quan chức Fed cho biết tốc độ tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế.



Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm vào tuần trước. Báo cáo từ Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ cho thấy, doanh số bán nhà đã giảm 5,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020

Lợi tức trên trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đang đạt khoảng 2,85%.

Dự báo giá vàng

Theo một số nhà phân tích thị trường, lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn có thể là một tiêu cực cho thị trường vàng. Wang Tao, chuyên gia của hãng tin Reuters cho hay về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay có thể giảm xuống 1.744 USD/ounce vì kim loại này đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.759 USD/ounce trước đó.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới cho biết, lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,32% xuống 989,01 tấn.