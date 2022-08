Giá vàng hôm nay 25/8: Giảm dữ dội 300.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h30' ngày 25/8, giá vàng 9999 của SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,80 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,10 triệu đồng/lượng 66,80 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 25/8

Mở cửa thị trường ngày 25/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h30' ngày 25/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,3 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,3 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h30' ngày 25/8

Biến động giá vàng SJC từ 18-25/8

Kết thúc phiên 24/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,25 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 25/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.756 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.768,9 USD/ounce, tăng 17,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 11,4 USD lên mức 1.748,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 12,9 USD lên 1.751,5 USD/ounce.

Giá vàng giao dịch ở mức thấp (Ảnh: Chí Hùng)

USD tăng mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 108,51. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt mức 3,0%.

Chỉ số tâm lý của người tiêu dùng đang tăng lên. Mỹ đã có thêm 530.000 việc làm trong tháng 7 và đáng ngạc nhiên hơn là giá tiêu dùng không tăng so với một tháng trước đó. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020, do nhu cầu về dịch vụ và sản xuất giảm trong tháng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lạm phát tăng cao và điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Fed đã tăng lãi suất tổng cộng 225 điểm cơ bản kể từ tháng 3 để kiểm soát lạm phát, đồng thời lưu ý rằng việc thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế.

Các nhà đầu tư hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ 6 tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole, để biết thêm các dấu hiệu về với các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Dự báo giá vàng

Edward Moya, chuyên gia phân tích cấp cao cho rằng, các số liệu cho thấy nền kinh tế đã suy yếu, hướng tới khả năng Fed có thể sẽ không quyết liệt trong chính sách thắt chặt tiền tệ nữa, qua đó hỗ trợ giá vàng. Kinh tế châu Âu và Trung Quốc đang chứng kiến đà giảm tốc, vàng có cơ hội trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Theo Wang Tao, chuyên gia của hãng tin Reuters, giá vàng giao ngay đang thử ngưỡng kháng cự 1.744 USD/ounce và nếu phá vỡ được ngưỡng này, giá vàng sẽ tăng lên 1.759 USD/ounce.