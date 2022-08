Giá vàng hôm nay 26/8: Cú bật tăng ngoạn mục

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h40' ngày 26/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,1 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h40' ngày 26/8

Mở cửa thị trường ngày 26/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h20' ngày 26/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,00 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,00 triệu đồng/lượng 66,80 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,00 triệu đồng/lượng 66,82 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,05 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h20' ngày 26/8

Kết thúc phiên giao dịch 25/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,05 triệu đồng/lượng - 66,87 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,85 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,05 triệu đồng/lượng - 66,85 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng

Biến động giá vàng SJC từ 19-26/8

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 26/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.753,7 USD/ounce, giảm 5,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.767 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.759 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.763 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/8 thấp hơn khoảng 3,4% (62 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/8.

Giá vàng thế giới hạ nhiệt, vàng trong nước xuống dưới ngưỡng 67 triệu đồng/lượng (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh từ đỉnh cao trong ngày xác lập vào đầu phiên trên thị trường Mỹ. Đồng USD vẫn khá mạnh, trong khi lợi tức trái phiếu Mỹ ngừng điều chỉnh giảm.

Vàng giảm từ đỉnh cao trong ngày sau khi Mỹ công bố số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần bất ngờ giảm xuống ngưỡng 243 nghìn trường hợp. Trước đó, các chuyên gia dự báo số lượng đơn sẽ là 253 nghìn trường hợp.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nước này chứng kiến số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong 4 tuần qua suy giảm.

Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ bởi thông tin kinh tế Mỹ đối mặt với rủi ro suy thoái.

Hôm 25/8, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số liệu sơ bộ ban đầu cho thấy GDP của Mỹ giảm 0,6% trong quý II.

Dự báo giá vàng

Vàng chịu áp lực từ những tín hiệu cứng rắn đến từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại hội nghị Jackson Hole đang diễn ra. Khi Mỹ kiên định với chính sách tiền tệ thắt chặt để kéo giảm lạm phát thì đồng USD sẽ tăng giá, qua đó tác động tiêu cực lên vàng.

Tuy nhiên, vàng được hỗ trợ từ một số yếu tố khác, trong đó có sự suy yếu của kinh tế Mỹ và đặc biệt là cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại châu Âu và Trung Quốc.

Những số liệu mới nhất cho thấy, kinh tế Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục chống đỡ với cuộc khủng hoảng năng lượng và hạn hán lịch sử. Nước Ý đối mặt với khả năng đổ vỡ thị trường trái phiếu.

M. Hà