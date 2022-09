Giá vàng hôm nay 5/9: Giảm bết bát, vàng chìm sâu dưới đáy

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên 4/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 65,7 triệu đồng/lượng (mua vào )- 66,7 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 65,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,72 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,85 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,5 triệu đồng/lượng.

Giao dịch vàng trầm lắng (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng quốc tế

Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York giảm 10 USD xuống 1.716,9 USD/ounce. Tính chung cả tuần qua, giá kim loại quý giảm mạnh 1,5%, gấp đôi mức giảm 0,7% của tuần trước đó.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) 48,52 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 18,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng chịu áp lực khá lớn khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lợi.

Fed đã nâng lãi suất chuẩn thêm 225 điểm trong năm nay lên ngưỡng mục tiêu từ 2,25%-2,50%. Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến tăng lãi suất vào tháng 9 tới lên 50 hoặc 75 điểm cơ bản.

Báo cáo cho thấy, nước Mỹ tạo thêm 315.000 việc làm mới trong tháng 8/2022, thấp hơn so với mức dự báo là 318.000 việc làm được đưa ra trước đó. Con số này cũng giảm mạnh so với mức 526.000 việc làm mới vào tháng 7/2022. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%, cao hơn chút so với mức 3,5% được các chuyên gia dự báo.

Trước đó, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell đã có bài phát biểu quan trọng và nhấn mạnh rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ cần chính sách thắt chặt tiền tệ "trong một thời gian" trước khi lạm phát được kiểm soát.

Còn tại Châu Âu, giới chuyên gia cho rằng các nhà hoạch định chính sách ECB sẽ chọn chống lại lạm phát và tăng lãi suất tại mỗi cuộc họp từ nay đến cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng trong khối tiền tệ 19 quốc gia trong tháng 8 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính trung bình 9% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Số liệu lạm phát mới củng cố khả năng ECB tăng lãi suất tới 75 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tuần tới.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát của Kitco, 41% chuyên gia cho rằng vàng sẽ tăng giá, 35% nhận định vàng giảm, còn 24% trung tập. Còn kết quả khảo sát trực tuyến cho thấy, 38% nhà đầu tư cho rằng vàng tăng, 46% nhận định vàng giảm, còn lại 17% không có ý kiến.

Ole Hansen, chuyên gia của Ngân hàng Saxo nhận định, vàng cần phải vượt qua đường xu hướng tính từ mức đỉnh tháng 3, trước khi phục hồi. Nhà đầu tư cần tập trung vào bất kỳ số liệu lạm phát hay gợi ý nào về động thái tiếp theo của Fed.

Theo Darin Newsom, Chủ tịch của Darin Newsom Analysis, một số nhà đầu tư mua vào trong thời điểm giá vàng giảm sát 1.700 USD/ounce. Triển vọng giữa kỳ và về dài hạn thị trường vàng vẫn ảm đạm.