Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng bừng tỉnh, đột ngột tăng mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 6/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h50' ngày 6/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,05 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,05 triệu đồng/lượng 66,87 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,7 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h50' ngày 6/9

Biến động giá vàng SJC từ 30/8-6/9

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 65,90 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,70 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 65,90 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,72 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 65,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 65,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,65 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Chí Hùng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h55' hôm nay (ngày 6/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.719,9 USD/ounce, tăng 7,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.730,1 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ đi ngang quanh mức 1.712,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 0,65 USD, tương đương 1.723,1 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 17,05 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Thứ Sáu tuần trước, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết 315.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng Tám, phá vỡ kỳ vọng mà các nhà kinh tế dự báo trước đó là khoảng 295.000.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao hơn dự kiến, tăng 3,7% trong tháng trước, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế ở mức 3,5%.

Thị trường vàng đang chứng kiến ​​một số động lực mua vào sau báo cáo việc làm mới nhất. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.721 USD/ounce, tăng 0,68%.

Một thông tin tích cực đối với vàng, các dấu hiệu cho thấy tiền lương có thể đang ở mức cao, một dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt. Báo cáo cho biết mức lương trung bình theo giờ đã tăng 0,3% thấp hơn các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng 0,4%. Trong năm, tiền lương đã tăng 5,2%.

Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng áp lực lạm phát giảm có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này sẽ tích cực đối với vàng.

Dự báo giá vàng

Đồng USD tiếp tục mạnh và lợi suất tăng, nhiều khả năng vàng xuống dưới 1.700 USD/ounce trong thời gian sắp tới.

Nhà phân tích Edward Moya cho hay, chưa bao giờ vàng gặp khó khăn như thời điểm hiện tại, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao càng làm cho đông USD mạnh lên, đồng nghĩa với việc vàng còn tiếp tục mất giá.

Sean Lusk, đồng giám đốc của Walsh Trading nói với Kitco News, nếu đồng USD vẫn tăng, giá vàng sẽ phá vỡ mức 1.680 USD/ounce, nguy cơ giá vàng sẽ xuống sâu 1.550 USD/ounce.

Lusk lưu ý: “Về dài hạn, vàng khó có thể tăng do thị trường chứng khoán đang được đánh giá mạnh ở thời điểm hiện tại và lượng mua vào của đồng USD đang giảm. Nếu giá vàng duy trì ở mức 1.678 USD/ounce, nó có thể lùi về mức thấp nhất ở thời điểm đại dịch là 1.625 USD/ounce và sau đó là 1.484 USD/ounce. Do đó, vàng cần phải giữ ở mốc 1.670-1.680 USD/ounce".