Giá vàng hôm nay 8/9: USD tăng dữ dội, vàng đột ngột leo thang

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 8/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 8/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,20 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 8/9

Biến động giá vàng SJC từ 1-8/9

Kết thúc phiên giao dịch 7/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,82 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,95 triệu đồng/lượng - 66,75 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,70 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 8/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.714,9 USD/ounce, tăng 1,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.726,7 USD/ounce, tăng 15,7 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Đêm 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.713 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.711 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/9 thấp hơn khoảng 6,5% (118 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 48,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh trở về gần ngưỡng 1.700 USD/ounce sau khi đồng USD lên đỉnh cao mới.

Giá vàng biến động mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Mặt hàng kim loại quý chịu áp lực giảm sau khi chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt lần đầu tiên trong 20 năm qua lên trên ngưỡng 110 điểm. Cụ thể tính tới đêm 7/9 (giờ Việt Nam) chỉ số DXY ở mức 110,6 điểm.

Vàng trước đó trên thị trường châu Á và châu Âu giảm về gần 1.690 USD/ounce nhưng nhờ lực cầu bắt đáy đã trở lên trên 1.700 USD/ounce trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn và bất định.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cũng gây áp lực lên vàng.

USD tăng mạnh khiến đồng yen của Nhật sụt giảm lịch sử. Yen Nhật lần đồng tiên trong khoảng 24 năm qua vượt qua ngưỡng 143 yen đổi 1 USD. Tính từ đầu năm tới nay, đồng yen Nhật đã giảm 24,8%, từ mức 1 USD đổi 115,3 yen xuống mức mức 1 USD đổi 143,9 như hiện tại. Mức mất giá của yen Nhật đã vượt qua mức giảm lịch sử năm 1979 (khi đó yen mất giá 19,1%).

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục được dự báo sẽ còn chịu áp lực giảm trước một đồng USD có xu hướng đi lên khó cản.

Đồng Euro tiếp tục suy yếu và áp sát mức đáy thấp nhất trong hai thập kỷ khi Liên minh châu Âu chìm trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Đồng USD qua đó có thể còn lên tiếp.

Bên cạnh đó, ngành dịch vụ của Mỹ bất ngờ tăng điểm. Thông tin này càng củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ không suy thoái và cho phép Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng cho một đợt tăng lãi suất cơ bản 75 điểm siêu nhỏ khác vào ngày 21/9.

M. Hà