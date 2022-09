Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng quay ngoắt tăng nhẹ

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h45' ngày 7/9, giá vàng 9999 của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 66,77 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,95 triệu đồng/lượng 66,75 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,95 triệu đồng/lượng 66,77 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,90 triệu đồng/lượng 66,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h45' ngày 7/9

Mở cửa thị trường ngày 7/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 7/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,90 triệu đồng/lượng 66,72 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,90 triệu đồng/lượng 66,7 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,90 triệu đồng/lượng 66,72 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,85 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,95 triệu đồng/lượng 66,65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 7/9

Biến động giá vàng SJC từ 31/8-7/9

Kết thúc phiên giao dịch 6/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,82 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 14h50' hôm nay (ngày 7/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã chiếm lại mốc 1.700 USD/ounce, tăng 3,5 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.709,8 USD/ounce.

Tới 9h50' hôm nay (ngày 7/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.696,5 USD/ounce, giảm 15,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.707,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 6/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.712 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.719 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Giá vàng thế giới đêm 6/9 thấp hơn khoảng 6,0% (109 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng nhanh rồi giảm sâu theo những biến khó lường trên thị trường tiền tệ quốc tế. Đồng USD treo cao, trong khi Nhân dân tệ và euro giảm sâu.

Trong phiên trước, vàng có xu hướng hồi phục và lấy lại ngưỡng 1.700 USD/ounce sau khi đồng USD ngừng tăng (sau khi lên đỉnh 20 năm) và giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn nhưng không sinh lời.

Tuy nhiên, vàng đã nhanh chóng giảm khi mà nhiều dự báo cho rằng đồng bạc xanh có thể còn tiếp tục đi lên theo dự báo lộ trình tăng lãi suất cứng rắn của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), với khả năng lãi suất cơ bản có thể lên trên ngưỡng 4% (từ mức 2,5% hiện tại) và được duy trì ở mức cao cho tới hết 2023.

Giá vàng biến động mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Đồng USD có thể còn tăng lên nữa khi mà đồng Nhân dân tệ và euro giảm giá và có thể còn tiếp tục xu hướng này.

Khu vực sử dụng đồng euro gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái, khi các kết quả khảo sát được công bố ngày 5/9 cho thấy cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí nghiêm trọng hơn và người tiêu dùng thận trọng trong việc chi tiêu.

Việc Nga dừng cung cấp khí đốt cũng như sẽ ngừng bán dầu cho các nước (EU) áp giá trần lên dầu Nga cũng góp tình hình ở khu vực này tồi tệ hơn.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo sẽ còn chịu áp lực giảm trước một đồng USD có xu hướng đi lên.

Tuy nhiên, một số dự báo cho rằng, vàng có thể tăng bứt phá, thậm chí lên 50.000 USD/ounce (so với mức 1.700 USD/ounce như hiện tại) nếu hệ thống tiền tệ thế giới được chuyển sang cơ chế đảm bảo bằng vàng.

Trên Kitco, Butler, trưởng bộ phận kho quỹ tại TallyMoney và là tác giả cuốn The Golden Revolution, đã đưa ra dự báo như vậy.

Theo John Butler, khi thế giới chuyển sang hệ thống bản vị vàng, giá vàng sẽ tăng vọt lên ngưỡng 50.000 USD/ounce (tương đương 1,4 tỷ đồng/lượng) Quá trình chuyển đổi sang chế độ bản vị vàng là không thể tránh khỏi khi Mỹ mất vị thế thống về kinh tế và thế giới trở nên đa cực.

M. Hà