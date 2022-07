Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội đắt hơn đi Thái Lan, Singapore

Giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội vẫn ở mức cao. Rẻ nhất là các chuyến bay đêm của Vietjet Air có giá khoảng 3,4 triệu đồng/khứ hồi. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay của Vietravel Airline với giá 3,7 triệu đồng/khứ hồi để bay vào thời gian hợp lý, thuận tiện hơn.

Nếu bay với Bamboo Airways hoặc Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 4-5,5 triệu đồng/chuyến khứ hồi.

Ngọc An (22 tuổi) cho biết: “Bay chặng nội địa mà tôi thấy giá vé còn cao hơn bay đi nước ngoài”. Cô dự định bay ra Hà Nội và đi Sapa nghỉ hè. Tuy nhiên, do giá vé cao nên An tính toán sẽ bay sang Thái Lan hoặc Singapore.

Theo khảo sát của Zing, từ TP.HCM, du khách chỉ tốn khoảng 2,5-2,8 triệu đồng tiền vé máy bay đi Singapore của Vietjet Air và Jetstar Asia. Với mức giá này, có nhiều thời gian bay khác nhau để khách hàng sắp xếp được lịch trình đi lại hợp lý.

Nếu bay từ Hà Nội, con số này là 3,1-3,9 triệu đồng trên chuyến bay của các hãng như Scoot, Air Asia.

Tương tự, chặng TP.HCM - Bangkok có giá 2,5-2,8 triệu đồng/khứ hồi của các hãng Vietjet Air, Air Asia.

Từ Hà Nội, để bay đi Bangkok, du khách có thể lựa chọn chuyến rẻ nhất có giá 4,8 triệu đồng của Air Asia.

Nếu vẫn muốn đi du lịch trong nước, du khách có thể đến Huế, Nha Trang, Phú Quốc.

Chặng Hà Nội - Huế có giá 4-4,2 triệu đồng của Vietjet và Vietnam Airlines. Chặng Hà Nội - Nha Trang có giá 4,2-4,8 triệu đồng ở tất cả các hãng. Chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động 3,5-3,8 triệu đồng (Vietjet Air), 3,8-5 triệu đồng (Bamboo Airway, Vietnam Airlines).

Chặng TP.HCM - Huế có giá 4,4-4,8 triệu đồng ở tất cả các hãng. Chặng TP.HCM - Nha Trang có giá khoảng 2,5 triệu đồng với vé chiều ra rất rẻ, chỉ khoảng 800.000 đồng nhưng chiều ngược lại giá vé đắt gấp đôi. Chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá 2,7-3 triệu đồng ở tất cả các hãng. Tương tự chặng TP.HCM - Nha Trang, chiều Phú Quốc - TP.HCM có giá gấp đôi chiều TP.HCM - Phú Quốc.

Giá vé máy bay đang “trên trời" do 2 nguyên nhân chính là nhu cầu du lịch và giá nhiên liệu tăng cao.

Theo TS. Bùi Doãn Nề, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), giá các chuyến bay dịp cao điểm của các hãng hàng không có khác biệt lớn là do yếu tố “lệch đầu”. Tức là, có một chiều bay khách có nhu cầu rất lớn, còn chiều ngược lại có nhu cầu rất thấp. Do vậy, mức giá các chuyến bay có thể cao hơn thường lệ để đảm bảo hiệu quả chi phí, bù đắp chiều bay "rỗng" hoặc không đủ khách.

Bên cạnh sự gia tăng của nhu cầu di chuyển hàng không, giá xăng dầu cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến các hãng bay trên toàn thế giới. Xăng ZA1 từ mức giá 85 USD nay đã lên 160- 170 USD /thùng.

Đại diện Viettravel Airline cho biết: “Việc tăng giá vé là giải pháp mà hãng không hề mong muốn nhưng vẫn phải làm để cân đối chi phí chuyến bay".

(Theo Zing)