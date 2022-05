Giá vé máy bay khó rẻ khi giá nhiên liệu liên tục tăng cao

Ông Vũ Đức Biên - Tổng Giám đốc Vietravel Airlines - cho biết, chi phí nhiên liệu chiếm 38 - 40% tổng chi phí vận hành máy bay. Giá nhiên liệu máy bay hiện đã lên tới 140 USD/thùng, ảnh hưởng lớn đến chi phí các hãng bay.

Dù một số hàng bay cho biết sẽ không tăng giá vé, nhưng cũng khó mạnh tay khuyến mãi như trước do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu

“Trong giai đoạn trước mắt chúng tôi buộc phải cắt giảm chi phí quản lý để tiết kiệm chi phí… Đồng thời cố gắng duy trì giá vé hợp lý nhất, rất khó để giảm giá vé khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Hiện biên lợi nhuận của đơn vị giảm rất nhiều. May là nhờ tình hình du lịch - hàng không phục hồi nên tỷ lệ lấp đầy máy bay đang tăng”, ông Vũ Đức Biên nói.

Với ngành du lịch, ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc truyền thông TST Tourist - cho biết, giá vé máy bay đang rất cao nên giá tour cũng cao. Do du lịch đang trong giai đoạn phục hồi, cần kích cầu tiếp nên các doanh nghiệp sẽ phải cân đối giá tour ở mức độ hợp lý nhất. Nếu phải tăng giá, doanh nghiệp sẽ hết sức cân nhắc, tính toán tăng ở mức nào để thị trường có thể chấp nhận được.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tăng trần vé hàng không (tăng trung bình 3,75% so với khung hiện hành), do giá nhiên liệu máy bay Jet A1 đang tăng cao, gây áp lực cho các hãng hàng không. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã không đồng ý với đề xuất này.

(Theo Phụ Nữ TP.HCM)