Trong khi nhiều mẫu xe máy được điều chỉnh giảm giá sâu đầu tháng 9 thì Honda Vision lại quay đầu tăng giá chóng mặt.

Khảo sát tại một Head Honda ở Hai Bà Trưng Hà Nội, Vision bản tiêu chuẩn được chào bán giá 34,5 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với một tuần trước và chênh đến 4,5 triệu đồng so với giá đề xuất hãng (29,99 triệu đồng).

Vision bản cao cấp được rao bán với giá 39,3 triệu đồng, tăng 2,3 triệu, và chênh khá cao so với niêm yết hãng 30,7 triệu đồng, bản đặc biệt giá 41 triệu đồng (giá hãng 31,99 triệu đồng) và bản cá tính ở mức cao nhất 45 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu so với thời điểm cuối tháng 8 và chênh hơn hơn 10 triệu đồng so với giá hãng 34,49 triệu đồng.

Xe ga Honda Vision quay đầu tăng giá, chênh hơn chục triệu đồng.

Tại một Head khác ở Long Biên, Vision bản đặc biệt có giá thực tế tầm 39,5 triệu đồng, chênh cao hơn giá đề xuất 7,5 triệu đồng, còn Vision bản cá tính có giá dao động từ 41-42 triệu đồng, chênh cao hơn giá đề xuất gần 9 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến giá xe tăng mạnh trở lại là do lượng xe Honda Vision về các đại lý ít hơn tháng trước và đang dần khan hàng khi lượng khách đặt mua vẫn tăng cao.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 8, Honda Vision bản tiêu chuẩn được đại lý rao bán ở mức 32 triệu đồng, chênh khoảng hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Vision Cao cấp ở mức 34,5 - 36 triệu đồng, Vision Đặc biệt có giá khoảng 36 - 37 triệu đồng và Vision Cá tính đang ở mức 39 - 40 triệu đồng, chưa bao gồm phí ra biển. Mức chênh giá hiện tại cho các phiên bản trên vào khoảng 4 - 5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda Vision là mẫu xe tay ga giá rẻ được người tiêu dùng quan tâm. Xe sử dụng động cơ eSP tiên tiến, phun xăng điện tử PGM-Fi, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp xe tiết kiệm xăng và vận hành linh hoạt.

Y Nhụy

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!