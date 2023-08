Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 11/2022, Nissan Kicks được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh mạnh mẽ ở phân khúc SUV cỡ B đang rất nóng với giá bán lần lượt là 789 triệu đồng và 858 triệu đồng dành cho phiên bản E và V.

Việc định giá cao khiến Nissan Kicks gặp khó khi bán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc định giá xe cao khi ra mắt đã khiến tình hình kinh doanh của mẫu xe này gặp khó khăn, cộng thêm sức mua giảm của toàn thị trường, càng làm cho Nissan Kicks gần như không thể tiếp cận được với người dùng.

Do đó, từ đầu quý 2/2023, Nissan Việt Nam đã phải giảm giá70-90 triệu đồng cho dòng xe này, ngoài ra các đại lý cũng đưa ra thêm những chính sách khuyến mãi với mức giảm lên tới 144-168 triệu đồng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là mức giảm lớn nhất mà Nissan Kicks được hưởng khi mới đây, một số người đã rao bán công khai chiếc xe chỉ với mức giá 530 triệu đồng (bản E) và 620 triệu đồng (bản V), tương ứng với mức giảm sâu từ 238-259 triệu đồng.

Theo những người chào bán, đây là những suất ưu đãi được Nissan Việt Nam dành riêng cho nhân viên của hãng nhưng do không có nhu cầu sử dụng nên rao bán lại. Số lượng xe và mức giảm không cố định, xe được sản xuất năm 2022, thời gian cũng hạn chế chỉ đến hết tháng 9/2023.

Nissan Kicks được giảm giá sâu đợt này chủ yếu là bản 2022 và được ưu đãi riêng cho nhân viên của hãng.

Như vậy, có thể thấy Nissan Kicks đang là chiếc xe SUV cỡ B có giá bán khá hấp dẫn ở thời điểm này, thậm chí nó còn thấp hơn so với những mẫu xe SUV cỡ A như Toyota Raize đang bán 552 triệu đồng, KIA Sonet có giá từ 519-579 triệu đồng.

Trong khi, ở phân khúc SUV cỡ B, từ ở thế bất lợi trong cuộc chiến về giá, Nissan Kicks bỗng khiến các đối thủ như KIA Seltos (599-709 triệu đồng), Honda HR-V (699-871 triệu đồng) hay Hyundai Creta (640-745 triệu đồng) phải lo lắng.

Điểm mạnh và riêng có của Nissan Kicks so với các đối thủ trong cùng phân khúc chính là động cơ hybrid e-Power chỉ sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 1.2L có công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103 Nm như một máy phát điện để nạp vào pin dùng cho động cơ điện công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, chỉ 2,2L/100km.

Bên cạnh đó, xe còn có công nghệ e-Pedal cho phép người lái khởi động, tăng tốc hoặc giảm tốc và dừng xe bằng cách sử dụng một bàn đạp duy nhất.

Nissan Kicks hiện đang là mẫu xe hybrid duy nhất trong phân khúc SUV cỡ B.

Ngoại hình của Nissan Kicks cũng được thiết kế đẹp với kích thước tổng thể 4.305 x 1.760 x 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm, tương đồng với các đối thủ. Xe được trang bị công nghệ chiếu sáng LED cho cả hệ thống đèn trước sau.

Nội thất của Nissan Kicks khá giống với mẫu sedan Nissan Almera nhưng có thêm một số tính năng hiện đại hơn như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cần số điện tử. Các trang bị an toàn Nissan Kicks khá thua thiệt so với các đối thủ khi chưa được trang bị gói an toàn chủ động và hỗ trợ lái thông minh.

Bạn có bình luận thế nào về việc giảm giá của Nissan Kicks? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!