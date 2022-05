Một loạt thương hiệu thép nội địa như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Thái Nguyên… vừa thông báo hạ giá mặt hàng này, với mức giảm từ 300.000-450.000 đồng/tấn.

Cụ thể, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên thông báo giảm giá thép cây 300.000 đồng/tấn, thép cuộn giảm 450.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT). Hiện mỗi tấn thép cuộn Hòa Phát giảm hơn 310.000 đồng/tấn so với mức giá đỉnh hơn 19 triệu đồng/tấn trong tháng 3 qua. Giá thép cuộn CB240 tại miền Bắc còn 18,63 triệu đồng/tấn, thép thanh vằn CB300 có giá 18,74 triệu đồng/tấn.

Tương tự, Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Đức cũng vừa tiến hành giảm 300.000 đồng/tấn cho các chủng loại thép cây, 450.000 đồng/tấn với thép cuộn. Giá mỗi tấn thép cuộn của doanh nghiệp này là 18,88 triệu đồng, còn giá thép thanh là 19,18 triệu đồng.

Giá thép quay đầu giảm

Thép Việt Ý cũng giảm 310.000 đồng/tấn đối với hai sản phẩm thép cây, thép cuộn.

Thép Thái Nguyên cũng hạ giá 310.000 đồng/tấn cho các sản phẩm thép. Sau giảm giá, giá các mặt hàng thép của doanh nghiệp này ở mức 19,1-19,23 triệu đồng/tấn.

Cùng chung xu hướng, thương hiệu thép Kyoei cũng tiến hành giảm 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300 và giảm 310.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240, về mức giá lần lượt là 18,78 triệu đồng/tấn và 18,57 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, giá bán thép tại Tổng Công ty Thép Việt Nam còn 18,75-19,1 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Lý giải nguyên nhân giá thép bỗng nhiên quay đầu giảm, nhiều doanh nghiệp cho hay, là do giá phôi thép, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép, giảm đáng kể. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, than mỡ, coke, điện cực, trục cán, vật liệu chịu lửa... đang giảm khá nhiều so với tháng 3 vừa qua.

Dù giá thép quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn khoảng 3,5% so với thời điểm quý IV/2021.

Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã tăng 7 lần, với tổng mức tăng tới 2,4 triệu đồng/tấn, từ 16,5 lên hơn 19 triệu đồng/tấn.

Năng lực sản xuất các sản phẩm thép của các doanh nghiệp thép Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép hầu hết đều phải nhập khẩu. Vì vậy, thị trường thép Việt Nam vẫn chịu sự chi phối lớn của thị trường toàn cầu.

