Giải mã thành công của chính quyền số ở Huế và Thái Nguyên

Năm 2019, Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh của Thừa Thiên - Huế đã vượt qua nhiều dự án smart city do những tập đoàn công nghệ lớn triển khai, để đoạt giải “Thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á” tại Telecom Asia Awards. Kể từ cột mốc đó, ICT Index của Huế nhảy vọt lên vị trí thứ 2 toàn quốc (cách đó 2 năm là vị trí thứ 15 khi chưa triển khai dự án IOC). Năm 2021, Huế vươn lên vị trí số 2 về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh và đứng thứ 2 về chính quyền số trên toàn quốc.

Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh là “bệ phóng” cho sự phát triển mạnh mẽ mô hình smart city của Thừa Thiên Huế

Tương tự vậy, tỉnh Thái Nguyên cũng có bước nhảy vọt về ICT Index chỉ sau 1 năm triển khai thành công IOC. Năm 2020, Thái Nguyên đứng thứ 44/63 trên bảng xếp hạng Vietnam ICT Index, đến năm 2021 đã xếp thứ 12/63 tỉnh thành trên cả nước về chuyển đổi số, đặc biệt là chỉ số về chính quyền số xếp thứ 3 toàn quốc.

Điểm giống nhau là 2 tỉnh cùng chọn một đơn vị tư vấn, triển khai dự án IOC: Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions).

Triết lý thiết kế mô hình IOC theo nguyên tắc “may đo” do Viettel Solutions triển khai cho 2 tỉnh cũng giúp dự án mang lại hiệu quả ngay lập tức. Mỗi tỉnh có những đặc điểm về nguồn lực cũng như nhu cầu bức thiết khác nhau, việc lựa chọn phương án may đo và triển khai quyết liệt, thần tốc là nhân tố then chốt giúp dự án thành công.

Bắt đầu từ sự thành công của IOC, Thừa Thiên - Huế có một “bệ phóng” vững chãi cũng như sự tự tin cần thiết để triển khai tiếp nhiều hạng mục khác của chính quyền số. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Huế vọt lên vị trí số 2 toàn quốc ở xếp hạng DTI và chính quyền số trong năm 2021.

Riêng với Thái Nguyên, ngoài chung quan điểm hướng tới người dân và doanh nghiệp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hải còn chia sẻ một giá trị quan trọng mà Thái Nguyên và Viettel có chung, đó là tính kỷ luật. Theo Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc thực thi chuyển đổi số. Tính kỷ luật cùng với sự tương đồng về triết lý đã tạo ra may mắn kép, giúp Thái Nguyên thực hiện thành công chuyển đổi số.

Khi nhìn lại cách mà Viettel Solutions đã triển khai, dẫn tới thành công về chuyển đổi số ở Thái Nguyên, một số chuyên gia đã liên tưởng tới mô hình “máy bay cất cánh”. Theo đó, để triển khai chuyển đổi số với một dự án lớn thành công nhanh, an toàn, hiệu quả sẽ giống như làm một chiếc máy bay cất cánh.

“Chiếc máy bay” cần yếu tố quan trọng là tốc độ và kỷ luật. Khi máy bay cất cánh, muốn nhanh và an toàn thì cần lập danh sách các đầu việc phải kiểm tra.

Trong dự án chuyển đổi số, nếu lãnh đạo tỉnh nắm được danh sách việc cần làm và kiểm tra khi thực hiện - đặc biệt với những dự án trọng điểm, thì việc tăng tốc nhanh nhưng vẫn an toàn và hiệu quả là khả thi.

Để có một danh sách như vậy, việc lựa chọn đơn vị tư vấn đã có kinh nghiệm thành công, với mô hình chuẩn về dự án là điều quan trọng. Vì thế, Viettel Solutions với các giá trị tương đồng về triết lý và kỷ luật quân đội là lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, Thái Nguyên và Thừa Thiên - Huế sẽ phát triển các dự án mới về chính quyền số ra sao để nối tiếp thành công hiện tại vẫn là câu hỏi cần thêm thời gian để trả lời.

Thu Hà