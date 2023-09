Kaylee Cox sống ở thị trấn Thatcham, Berkshire (Anh) có vóc dáng nặng nề, trọng lượng lên tới 137kg vào năm 2021. Bởi vậy, cô đã quyết tâm giảm cân với tốc độ nhanh không tưởng.

Kaylee giảm 63kg trong một năm. Ảnh: The Sun

Mẹ của cô, Christine Cox, cho biết con gái bà là một người vui tính và sôi nổi. Nhưng Kaylee đã thay đổi sau khi bà ngoại mất vào tháng 5/2021. “Kaylee đã đánh mất niềm vui của mình, giống như tất cả chúng tôi”, bà Christine nói.

Do không thể ăn uống được, Kaylee phải nội soi dạ dày nhưng các bác sĩ không thể tìm ra điều gì bất thường. Gia đình lo ngại Kaylee bị bệnh nặng và yêu cầu cơ sở y tế cho cô nhập viện cấp cứu. Bà Christine kể: “Bác sĩ nói con gái tôi mắc chứng biếng ăn, giảm cân không đúng cách. Họ nghĩ con gái tôi đã móc họng để lấy thức ăn ra”.

Ian Wade KC, điều tra viên về cái chết của Kaylee, cho biết các bác sĩ thực sự không thể tìm thấy lý do để cho cô nhập viện.

Khi 7 tuổi, Kaylee nặng 31kg. Cân nặng trung bình của một bé gái Anh ở độ tuổi đó là 22kg. Khi 14 tuổi, cô nặng 95kg và lên tới 137kg vào năm 2021.

Điều tra viên Wade nói: “Điều đó rất đáng lo ngại”, đồng thời giải thích Kaylee đã đạt chỉ số khối cơ thể (BMI) là 48, trong khi phạm vi khỏe mạnh từ 20 đến 25. “Có những vấn đề thực sự khi bạn có trọng lượng nặng nề và những bất ổn đó thể hiện theo các cách khác nhau”, Wade nói.

Ngày 30/8 năm ngoái, khi đang ở nhà cùng gia đình, Kaylee đi vào WC. Sau đó, người thân tìm thấy cô chết trong phòng tắm.

Theo The Sun, khám nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân cái chết của Kaylee nhưng khả năng do rối loạn nhịp tim. Khi đó, cô nặng 74kg. Tại tòa án, điều tra viên Wade nói: “Tôi cho rằng quá trình giảm cân liên quan nhiều đến lý do chúng tôi mất cô ấy”.

“Chúng tôi biết rằng Kay đã phải vật lộn với tình trạng thừa cân trong một thời gian dài. Tốc độ giảm cân như vậy tạo ra sự xáo trộn thực sự trong cơ thể. Tôi cảm giác, đây chính là điều đang diễn ra và cô ấy gặp khó khăn trong việc đối phó với vấn đề của mình”, vị điều tra viên nói.