Trong khoảng 1 tháng qua, người dân TPHCM đã cung cấp thông tin về nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông tới cơ quan chức năng.

Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng, lực lượng công an TPHCM nói chung cũng đã chủ động nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, nhanh chóng xử lý các vụ việc vi phạm.

Dân báo công an tài xế đi ẩu, đánh người

Mới nhất, ngày 13/7, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang xử lý vụ tài xế ô tô công nghệ hung hãn đấm người phụ nữ trên đường, từ tố giác của anh T. (34 tuổi, ngụ quận 8).

Đội CSGT An Sương phối hợp công an địa phương làm việc với ông T.T.C. về clip "tài xế đánh phụ nữ giữa phố". Ảnh: CACC

Được biết, anh T. phát hiện đoạn clip "tài xế đánh phụ nữ giữa phố" trên một trang mạng xã hội. Khi biết vụ việc xảy ra chiều 5/7 tại giao lộ đường Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình) - thuộc địa bàn quản lý của đội CSGT An Sương, anh T. đã gửi đoạn clip cho đơn vị này để xác minh, xử lý.

Clip ghi lại hình ảnh 1 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy len lỏi giữa 2 ô tô, khi giao thông ở đường Trường Chinh đang tắc nghẽn. Sau đó, giữa người phụ nữ và tài xế ô tô công nghệ có lời qua tiếng lại. Tài xế xuống xe, dùng tay đánh 2 phát vào mặt khiến người phụ nữ và cháu bé trên xe ngã xuống đường. Sau đó, tài xế lên xe bỏ đi.

Khi tiếp nhận thông tin, đội CSGT An Sương phối hợp cùng công an địa phương để xử lý. Người phụ nữ bị đánh là bà N.P.H. (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình), còn tài xế đánh người là T.T.C. (60 tuổi, quê Bình Dương).

Qua làm việc, ông C. thừa nhận khi dòng xe tắc nghẽn, bà H. lại cố len lỏi vào giữa nên ông này nổi nóng, chửi bới và vì không kiềm chế được nên đã có hành vi đánh người. Đội CSGT An Sương đang làm rõ để xử lý ông C. theo quy định.

Đầu tháng 7 vừa qua, cũng từ thông tin người dân cung cấp, Phòng CSGT đã giao Đội CSGT Bến Thành khẩn trương xác minh, xử lý trường hợp xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi, quận 1.

Cơ quan chức năng xác định người lái xe buýt là N.P.M.H. (36 tuổi,ngụ huyện Nhà Bè). Khi bị mời lên làm việc và được cho xem đoạn clip người dân quay lại sự việc, ông H. phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản ông H. về hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông". Với vi phạm này, chiếu theo luật thì ông H. bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Công an nắm nguồn tin từ không gian mạng

Hiện nay, khi mạng xã hội phát triển, những thông tin về trường hợp vi phạm trật tự an toàn mà người dân chia sẻ trên không gian mạng cũng là một kênh quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh chóng.

Người dân đăng tải thông tin về một tài xế ô tô hung hãn đánh một nam thanh niên. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 11/7 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip tài xế ô tô vô cớ đánh một thanh niên khi đi xe ra vào hẻm. Vụ việc được cho là xảy ra ở đường số 9, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc.

Công an xác định, tài xế ô tô đánh người là Lê Hoàng Long (36 tuổi, ngụ ở TP Thủ Đức) và vụ việc xảy ra lúc 20h ngày 8/7.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi như clip trên mạng xã hội ghi lại. Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này.

Công an TP Thủ Đức mời tài xế có hành vi đánh nam thanh niên lên làm việc. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/6, Phòng CSGT Công an TPHCM đã phát hiện người dân chia sẻ trên mạng xã hội clip một ô tô đi vào làn đường dành cho xe 2 bánh trên cầu Phú Mỹ. Những ý kiến từ "cư dân mạng" khá bức xúc, đề nghị CSGT phải xử lý nghiêm trường hợp này.

Phòng CSGT đã chỉ đạo đội CSGT Nam Sài Gòn khẩn trương xác minh. Lực lượng chức năng đã làm rõ ô tô vi phạm mang BKS 51LD-122…, mời chủ phương tiện là ông K.T.S. (quốc tịch Hàn Quốc, hiện lưu trú tại quận 7) lên làm việc.

Ông S. thừa nhận rạng sáng 28/6 đã lái ô tô vào làn đường dành cho xe 2 bánh. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính. Theo quy định, ông này bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn.