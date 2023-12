Sáng 18/12, Công an TP Hà Nội ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu, để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phải bám sát và thực hiện nghiêm túc những biện pháp, giải pháp đã được nêu trong kế hoạch cao điểm và văn bản triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên sâu trên mọi mặt công tác.

Công an các quận, huyện, thị xã ký cam kết với Giám đốc Công an TP Hà Nội, quyết tâm thực hiện tốt cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả... bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.

Công an TP Hà Nội biểu dương lực lượng tại lễ ra quân đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của “cao điểm”, nghĩa là mục tiêu đặt ra cao hơn so với bình thường, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt triệt để hơn….

Qua đó, tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao trong đợt cao điểm.

Các lực lượng ra quân trấn áp tội phạm

“Tư lệnh các lực lượng phải phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc toàn diện các mặt công tác của Công an cấp cơ sở và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an TP về kết quả thực hiện cao điểm của lực lượng mình quản lý”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung lưu ý.

Người đứng đầu Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành Công an tăng cường tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, dũng cảm tấn công tội phạm…

Tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, phản ánh kết quả thực hiện đợt cao điểm. Đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương báo cáo theo quy định.