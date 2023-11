{"article":{"id":"2220894","title":"Giám sát tối cao để giải bài toán 'có tiền mà không tiêu được' cho địa phương","description":"Trên thực tế, khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương là hoàn toàn đúng, nhưng thủ tục quá rườm rà khiến địa phương “có tiền mà không tiêu được”. Với sự giám sát có nhiều đổi mới của Quốc hội, đã kịp thời giải quyết các khó khăn.","contentObject":"<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Chất vấn nói riêng và hoạt động giám sát nói chung là một trong những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong các kỳ họp của Quốc hội. Qua đó, các đại biểu đã “thổi” vào nghị trường những hơi thở của cuộc sống.</p>

<p>Đó là những bức xúc, day dứt của người dân về “con đường tử thần” xuyên qua trái tim TP Đông Hà, Quảng Trị do dự án đường tránh kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành vì thiếu vốn.</p>

<p>Đó là mong ước có được hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối liên vùng của khu vực Tây Bắc để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.</p>

<p>Đó là những câu chuyện tréo ngoe trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia khi chủ trương đúng nhưng thủ tục quá rườm rà khiến cho nhiều địa phương rơi vào tình cảnh “có tiền mà không tiêu được”.</p>

<p>Với mục tiêu không ngừng “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng như hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng chất lượng, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.</p>

<p>Đại biểu “truy đến cùng”, buộc cơ quan chức năng phải “tháo gỡ đến cùng” đúng theo tinh thần “chất vấn, giám sát, hứa và làm”, không có chuyện hỏi suông, hứa suông rồi để đó.</p>

<p>Điều đó một lần nữa khẳng định vị thế của Quốc hội và vai trò của từng đại biểu Quốc hội xứng tầm là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”.</p>

</div>

</article>

<p>Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, với 459/462 (92,91%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.</p>

<p>Đây là một trong những nội dung quan trọng được các địa phương quan tâm và kỳ vọng sẽ giải được bài toán ách tắc trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có câu chuyện “có tiền mà không tiêu được”.</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>ĐỊA PHƯƠNG PHẢI TRẢ LẠI RẤT NHIỀU VỐN DO \"VƯỚNG\"</strong></h1>

<p>Chia sẻ với VietNamNet, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức giám sát giữa kỳ 3 chương trình mục tiêu quốc gia.</p>

<p>Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là chương trình mới nhưng rất lớn, nhiều ngành, cơ quan, lĩnh vực cùng thực hiện.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/301020231150-lo-thi-luyen-937.jpg?width=768&s=_raMK_goRVfzSokavVzv3w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/301020231150-lo-thi-luyen-937.jpg?width=1024&s=r9FdPXRvB1nSC484NmlHxw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/301020231150-lo-thi-luyen-937.jpg?width=0&s=PYkUhfzxS0nga-GKIYyzzQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/301020231150-lo-thi-luyen-937.jpg?width=1280&s=Rim7ufbHMMHXlofsKU1Waw\" alt=\"301020231150 lo thi luyen.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/301020231150-lo-thi-luyen-937.jpg?width=260&s=IGuIU2zagVjgmEF3G4GUnA\"></picture>

<figcaption>Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến góp ý về Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.</figcaption>

</figure>

<p>Trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương, đại biểu Lò Thị Luyến cho hay, tất cả dự án đều được thiết kế từ khảo sát nhu cầu thực tế địa phương, rất cần thiết, nhưng tổ chức thực hiện trên thực tế và đưa đến các đối tượng thì phải đủ căn cứ pháp lý.</p>

<p>Thêm vào đó là nguồn vốn sự nghiệp gặp ách tắc, có dự án chưa chuẩn bị kịp, có dự án đã chuẩn bị sẵn nhưng không được giao vốn.</p>

<p>“Thực tế khi thực hiện chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững các giai đoạn trước, Điện Biên phải trả lại rất nhiều vốn sự nghiệp, do vướng hành lang pháp lý. Trong khi đây là nguồn vốn rất quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương, phải trả lại là rất đáng tiếc và lãng phí”, bà Luyến kể.</p>

<p>Tình trạng này không chỉ xảy ra với riêng Điện Biên mà là tình trạng chung của nhiều địa phương khi thực hiện chương trình.</p>

<p>Chính vì vậy trên nghị trường, bà và các đại biểu tỉnh Điện Biên đã đề nghị cần có nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu của nhiều địa phương khác cũng có cùng ý kiến với đề nghị này.</p>

<p>Từ đó, Chính phủ đã có tờ trình và báo cáo đánh giá tác động kèm theo tờ trình về cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.</p>

<p>Quốc hội đã giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ tiếp thu kiến nghị của đoàn giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất ban hành nghị quyết theo quy trình rút gọn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anh-a-bai-29-788-938.jpg?width=768&s=PHMRhm7E4opVYKWboD_4sA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anh-a-bai-29-788-938.jpg?width=1024&s=yC7ujiRNvV1CQtq19OUN7A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anh-a-bai-29-788-938.jpg?width=0&s=hsEpYoMnVjXZISBC1z7Ebw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anh-a-bai-29-788-938.jpg?width=1280&s=cPTs2IVELMWL_s2_iVxV5g\" alt=\"anh a bai 29 788.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anh-a-bai-29-788-938.jpg?width=260&s=aiCokT3lCh1V5_h32k82ow\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>“Sau giám sát tối cao, các địa phương và người dân, nhất là các tỉnh miền núi như chúng tôi đang rất mong chờ nghị quyết này của Quốc hội”, đại biểu Lò Thị Luyến nhấn mạnh.</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>TIỀN CÓ NHƯNG NẰM TRÊN GIẤY 2 NĂM</strong></h1>

<p>Từ thực tiễn của địa phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị <a href=\"https://vietnamnet.vn/ha-sy-dong-tag6037478176659551864.html\" target=\"_blank\">Hà Sỹ Đồng</a> cũng cho biết, kết quả giám sát cho thấy chương trình mục tiêu quốc gia là một chủ trương đúng, đem lại đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện bộ mặt của nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.</p>

<p>Quốc hội thông qua nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ (năm 2021) nhưng đến cuối năm 2022 đầu 2023 mới triển khai được, “tiền có nhưng nằm trên giấy 2 năm”. Qua báo cáo của đoàn giám sát cũng như kiến nghị của các đại biểu Quốc hội cho thấy cơ chế chính sách, thủ tục phức tạp, rườm rà khiến cho nhiều nơi ách tắc có tiền mà không tiêu được.</p>

<p>“Đây cũng là một trong những nội dung tôi quan tâm phát biểu kiến nghị trước Quốc hội là Chính phủ cần phân cấp, phân quyền cụ thể, phân cấp trọn gói cho địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Khi đó HĐND và UBND các tỉnh thành chịu trách nhiệm phân bổ đầu tư miễn là làm sao có tiền tiêu được đúng địa chỉ, đúng địa điểm, phát triển hạ tầng cơ sở, cải thiện đời sống vật chất cho người dân”, đại biểu Hà Sỹ Đồng kể lại.</p>

<p>Những kiến nghị, phát biểu, chất vấn của đại biểu Hà Sỹ Đồng sau đó đã được Quốc hội và Chính phủ tiếp thu rất nghiêm túc. Trong 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, Chính phủ đưa ra giải pháp phân cấp, phân quyền trọn gói như đề nghị ông nêu trước Quốc hội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-9815-939.jpg?width=768&s=P0_558xAQt4eOQj0qVyckA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-9815-939.jpg?width=1024&s=eNreQKSzfBaM8C6-U2jy9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-9815-939.jpg?width=0&s=QK98abApmC0S82qSck1lpQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-9815-939.jpg?width=1280&s=8uZnD-SI18zD61ibBr--HQ\" alt=\"dsc 9815.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-9815-939.jpg?width=260&s=cZO0JIkDCphQ1LnNtDpiZw\"></picture>

<figcaption>Đại biểu Hà Sỹ Đồng. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>“Tôi thấy rằng hoạt động chất vấn cũng như các hoạt động ở nghị trường của Quốc hội rất ý nghĩa, rất thiết thực. Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội được thành viên Chính phủ tiếp thu rất cầu thị, trách nhiệm. Tôi thấy rất hài lòng”, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nói.</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>ĐỂ MIỀN NÚI TIẾN KỊP VỚI MIỀN XUÔI</strong></h1>

<p>Một vấn đề bức thiết với cử tri và nhân dân các tỉnh trung du, miền núi là câu chuyện về hạ tầng giao thông. Đây cũng là nội dung luôn là ưu tiên trong mỗi phiên thảo luận về kinh tế xã hội cũng như chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội.</p>

<p>Chia sẻ với VietNamNet, đại biểu Quốc hội <a href=\"https://vietnamnet.vn/ta-thi-yen-tag2975263491143345136.html\" target=\"_blank\">Tạ Thị Yên</a> (đoàn Điện Biên) cho biết Điện Biên là tỉnh duy nhất trong cả nước có đường biên giới giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc. Do đó, bà rất mong Chính phủ quan tâm sớm đầu tư đường cao tốc đến tỉnh Điện Biên sớm hơn lộ trình Bộ GTVT đang dự kiến khởi công giai đoạn 2021 – 2025 và phấn đấu vào năm 2030 đường cao tốc Sơn La - Điện Biên hoàn thành song song với tuyến Mộc Châu - Sơn La là cực kỳ quan trọng về an ninh quốc phòng và kinh tế.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cao-toc-nghi-son-940.jpg?width=768&s=3LD38QStjJyKr_VXS1_CTQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cao-toc-nghi-son-940.jpg?width=1024&s=xi64tEh_Ummw_u-w7_Z23g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cao-toc-nghi-son-940.jpg?width=0&s=1kA7xJejPSrNpG2r2xJtkg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cao-toc-nghi-son-940.jpg?width=1280&s=_SjSbp6LCpKW00MHdpTEbw\" alt=\"W-cao-toc-nghi-son.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-cao-toc-nghi-son-940.jpg?width=260&s=O1-w3B_nn_CJn-D8RJkuyA\"></picture>

<figcaption>Giao thông tại các địa phương luôn là vấn đề trọng tâm trong các phát biểu của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>Chính vì vậy, trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội ở kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 vào đầu năm 2022, đại biểu Tạ Thị Yên đã đề nghị Chính phủ cho phép dự án xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang được triển khai thực hiện trước năm 2030.</p>

<p>“Việc sớm triển khai thực hiện dự án này là một tin vui đối với địa phương nhằm sớm giúp Điện Biên phát huy được “cửa ngõ kết nối” khu vực Tây Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, khu vực Đông Bắc Thái Lan và Tây Nam Trung Quốc”, bà Yên nhấn mạnh.</p>

<p>Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội, ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có văn bản đồng ý giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư trong giai đoạn 2022-2030.</p>

<p>Việc sớm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này sẽ mở ra cơ hội lớn cho tỉnh Điện Biên, nhất là tháo gỡ được nút thắt về giao thông để Điện Biên nâng cao năng lực kết nối với tỉnh, thành khu vực, vùng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.</p>

<p>“Cử tri Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng tin tưởng là Bộ GTVT sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất để thi công tuyến cao tốc trên địa hình hiểm trở này, gặp núi làm hầm xuyên núi, gặp vực sâu làm cầu cạn để ‘miền núi tiến kịp miền xuôi”, đại biểu Tạ Thị Yên nói.</p>

<p>Ngoài ra, đại biểu Tạ Thị Yên cũng vui mừng thông báo <a href=\"https://vietnamnet.vn/san-bay-dien-bien-tag10214568117241575599.html\" target=\"_blank\">sân bay Điện Biên</a> dự kiến sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 2/12 tới đây với công suất lớn hơn, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn để phục vụ người dân đi lại, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội không chỉ cho tỉnh Điện Biên mà cho cả các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-0001-941.jpg?width=768&s=umuFUejQLBwgQ4OyElBRiA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-0001-941.jpg?width=1024&s=LHV_3hWmvoHkk0zONK0QlA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-0001-941.jpg?width=0&s=_QQb-QYBPdLgeEXfvQLr9Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-0001-941.jpg?width=1280&s=E0CeNPgdy6wPhjEjXN9DbQ\" alt=\"dsc 0001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-0001-941.jpg?width=260&s=pdScJbeVUrbcCFDWl0K0LA\"></picture>

<figcaption>Đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>Thành quả này có được cũng một phần nhờ vào tiếng nói thúc đẩy của các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên qua các nhiệm kỳ Quốc hội, đặc biệt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 trong đó có đại biểu Tạ Thị Yên.</p>

<p>Tỉnh Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của khu vực Tây Bắc. Đây cũng là địa phương duy nhất có sân bay trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc, giữ vị trí xung yếu đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc.</p>

<p>Đại biểu Tạ Thị Yên kể với VietNamNet từng có khoảng thời gian đi lại nhiều lần trước khi ứng cử và tiếp xúc cử tri tại Điện Biên, bà thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của người dân nơi đây khi đường sá đi lại mất nhiều thời gian. </p>

<p>Chính vì vậy tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 (cuối năm 2021), bà đã dành phần lớn nội dung bài phát biểu, chất vấn của mình ưu tiên cho vấn đề giao thông, trong đó có dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Điện Biên.</p>

<p>Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng kinh tế Tây Bắc, có tác động tích cực đến liên kết phát triển vùng, phát triển tiểu vùng quốc tế.</p>

<p>Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm đến dự án này. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội cá nhân bà cũng sát sao theo dõi tiến độ.</p>

<p>Từ những kiến nghị của bà và đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, ngày 22/1/2022, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Bộ GTVT và UBND tỉnh Điện Biên khởi công.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-img-9892-1-942.jpg?width=300&s=F9l8-YOdv8K-jTxNzqSofQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-img-9892-1-942.jpg?width=0&s=XTWBb-rj3Y3AbuXKEw7fOQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-img-9892-1-942.jpg?width=500&s=ftBNJGyuP_7aSdRHDx5sNw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-img-9892-1-942.jpg?width=260&s=BFscyybCsMjHl1lJpyrscw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-ga13-1-943.jpg?width=300&s=wkqKz5gz1_2OzYgfeh8vHQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-ga13-1-943.jpg?width=0&s=o077mAN3htSXIidEhUZksg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-ga13-1-943.jpg?width=500&s=bM7lRxX4a3lf2P0FHr02nQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nha-ga13-1-943.jpg?width=260&s=gU3CKQ7z4QYugpppZYxGrA\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/s226n-bay-944.jpg?width=300&s=BhH4gvx5NSfEeT4jmZvFSg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/s226n-bay-944.jpg?width=0&s=v7cL2v9MqldMs2mRD_Dijg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/s226n-bay-944.jpg?width=500&s=-qGo_HWPHp_eytRedLZmOQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/s226n-bay-944.jpg?width=260&s=HsrgSGYBrr6Sbb4J3EyFpA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nha-ga16-1-945.jpg?width=300&s=O1Y2AoflXXfkdlDpkf9rLg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nha-ga16-1-945.jpg?width=0&s=fh03wQTAIMSNC8lbH4QG_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nha-ga16-1-945.jpg?width=500&s=uT5NW1Weu6_5iajI7tlU_A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/w-nha-ga16-1-945.jpg?width=260&s=jbuEOAQy82323jY9m0xk1Q\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Nhà ga mới của Cảng Hàng không Điện Biên trước khi đón chuyến bay đầu tiên vào sáng 2/12. Ảnh: Hoàng Hà</em></p>

<p>Tháng 9/2022, khởi công gói thầu xây dựng đường băng, sân đỗ sân bay Điện Biên. Đến tháng 4/2023, khởi công dự án đầu tư xây dựng Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên.</p>

<p>Nhờ sự đốc thúc, giám sát của các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Thủ tướng đã quan tâm và chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhiều nguồn lực nhằm sớm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên để đưa vào khai thác trở lại vào quý 3/2023 để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.</p>

<p>Đến nay các hạng mục của dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 2/12 với đường băng dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như: A320, A321 và tương đương; nâng công suất khai thác nhà ga hành khách lên 500.000 khách/năm.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua, Quốc hội cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.</p>

<p>Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn.</p>

<p>Trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước.</p>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701320730466\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2220858\"><a href=\"/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg?width=0&s=ImmtPpsZrIY40nw6pJIUOg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg?width=260&s=P4GR6agNClxEhlMEop2VvQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html\">Từ chất vấn đến giải cứu ‘con đường tử thần’</a><span class=\"summary__content-desc\">Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh bởi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ những chất vấn đến cùng của đại biểu Quốc hội, vấn đề được tháo gỡ khi một con đường mới sẽ được xây dựng...</span></div>

</article>","displayType":19,"options":0,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-2220894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-935.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-936.jpg","updatedDate":"2023-11-30T15:18:17","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221045","title":"Chính sách mới: Tăng trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ","description":"Từ tháng 12 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc...","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-2221045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-845.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221369","title":"Cải cách tiền lương cùng với tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024","description":"Quốc hội quyết nghị từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-1-7-2024-2221369.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-172024-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:59:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221283","title":"Chuyển đổi số báo chí, xuất bản là nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ độc giả","description":"Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc chuyển đổi số báo chí, xuất bản là một nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-2221283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-1530.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:13:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221307","title":"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chi nhánh ngân hàng, hợp tác sản xuất ô tô điện ở Việt Nam","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao, đề xuất thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô điện, mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-2221307.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221201","title":"Thủ tướng thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chủ tịch Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ mời Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan xưởng lắp ráp máy bay chiến đấu, xem trình diễn máy bay và tham quan khu vực trưng bày một số loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu...","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-2221201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-1359.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221205","title":"Gói thầu 35.000 tỷ ở sân bay Long Thành là tiêu biểu hợp tác của DN Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chia sẻ với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-thau-35-000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-2221205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/goi-thau-35000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-1211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:09:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221266","title":"Chủ tịch nước và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản","description":"Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động tại tỉnh Fukuoka.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-2221266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:00:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220998","title":"Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để các tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ phát triển ở Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-2220998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-727.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:18:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220972","title":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam","description":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-2220972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:15:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220951","title":"Gặp kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nhắc câu hát đi vào tâm khảm mỗi người Việt","description":"Gặp bà con kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng dẫn lại câu hát đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-2220951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-913.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220858","title":"Từ chất vấn đến giải cứu ‘con đường tử thần’","description":"Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh bởi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ những chất vấn đến cùng của đại biểu Quốc hội, vấn đề được tháo gỡ khi một con đường mới sẽ được xây dựng...","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220933","title":"Việt Nam đóng góp 500.000 USD cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine","description":"Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về việc Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD thông qua Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine tại Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-dong-gop-500-000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-2220933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-dong-gop-500000-usd-cuu-tro-nhan-dao-khan-cap-cho-nguoi-dan-palestine-1663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T23:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220514","title":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-2220514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-tho-nhi-ky-som-nang-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-4-ty-usd-1398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220830","title":"Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Nhật là lương duyên trời định","description":"Tại Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ca ngợi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối \"lương duyên trời định. Hai nước cùng là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-2220830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-quan-he-viet-nhat-la-luong-duyen-troi-dinh-915.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220806","title":"Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương","description":"Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-ta-pham-ngoc-phuong-giu-chuc-tro-ly-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-2220806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dai-ta-pham-ngoc-phuong-giu-chuc-tro-ly-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-1161.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220708","title":"Hình ảnh Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Sáng 29/11 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-tho-nhi-ky-2220708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ledon4-1113.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:57:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photostory.svg","avatarIconPosition":6,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000008"},{"id":"2220701","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trình diễn Vovinam và Võ đạo Nhật Bản","description":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã cùng thưởng thức màn trình diễn kiếm thuật, quyền thuật, đối kháng... của các võ sinh Nhật Bản và Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-2220701.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-xem-trinh-dien-vovinam-va-vo-dao-nhat-ban-1019.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:44:01","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220685","title":"Đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá với hàng hóa Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau, dỡ bỏ các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá, dịch vụ của đối tác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-2220685.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/de-nghi-tho-nhi-ky-do-bo-cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-voi-hang-hoa-viet-nam-912.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:53:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220660","title":"Báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất Quốc hội họp bất thường đầu năm 2024","description":"Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay đang báo cáo cấp có thẩm quyền để Quốc hội có kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 xem xét một số nội dung quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-cao-cap-co-tham-quyen-de-xuat-quoc-hoi-hop-bat-thuong-dau-nam-2024-2220660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/bao-cao-cap-co-tham-quyen-de-xuat-quoc-hoi-hop-bat-thuong-dau-nam-2024-746.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:38:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220642","title":"Người dân đã có căn cước công dân không bắt buộc phải thu thập mống mắt","description":"Với người dân đã có thẻ căn cước công dân có giá trị, hiệu lực thì không phải cấp đổi thẻ, không phải tích hợp thông tin về mống mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-da-co-can-cuoc-cong-dan-khong-bat-buoc-phai-thu-thap-mong-mat-2220642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-dan-da-co-can-cuoc-cong-dan-khong-bat-buoc-phai-thu-thap-mong-mat-709.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220607","title":"Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua Luật Đất đai","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp gần nhất để bảo đảm chất lượng và tính khả thi sau khi được ban hành.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-neu-ly-do-chua-thong-qua-luat-dat-dai-2220607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chu-tich-quoc-hoi-neu-ly-do-chua-thong-qua-luat-dat-dai-656.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:47:31","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220579","title":"Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024","description":"Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024. Việc giảm thuế này không áp dụng cho các lĩnh vực, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, hóa chất và hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-dong-y-giam-2-thue-vat-den-giua-nam-2024-2220579.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/quoc-hoi-dong-y-giam-2-thue-vat-den-giua-nam-2024-552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:27:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220562","title":"Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới","description":"Quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những sự thay đổi về chất trong thời gian tới; nhiều nội dung hợp tác mới đang được mở rộng, được hai bên trao đổi thường xuyên ở nhiều cấp, trong đó bao gồm hợp tác về an ninh quốc phòng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tham-tho-nhi-ky-cua-thu-tuong-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-moi-2220562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chuyen-tham-tho-nhi-ky-cua-thu-tuong-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-moi-548.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220552","title":"Quốc hội yêu cầu hoàn thành sắp xếp cán bộ huyện xã, tăng lương cho giáo viên","description":"Quốc hội yêu cầu chậm nhất hết năm 2025, các địa phương hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra cần rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-yeu-cau-hoan-thanh-sap-xep-can-bo-huyen-xa-tang-luong-cho-giao-vien-2220552.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/quoc-hoi-yeu-cau-hoan-thanh-sap-xep-can-bo-huyen-xa-tang-luong-cho-giao-vien-530.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:20:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220541","title":"Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024","description":"Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024. Thuế suất áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-chinh-thuc-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-tu-1-1-2024-2220541.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/viet-nam-chinh-thuc-ap-thue-toi-thieu-toan-cau-tu-112024-316.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:12:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa