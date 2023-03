TP.HCM:

Theo đó, tài khoản Zalo của một thầy giáo trong trường đã gửi tin nhắn đến các tài khoản có trong danh bạ nhờ chuyển khoản.

Cụ thể, vào lúc 11h ngày 14/3, tài khoản zalo của giáo viên này gửi tin nhắn có nội dung: "Tài khoản còn tiền không, chuyển giúp 14 triệu, sáng mai chuyển lại", rồi tiếp tục gửi thông tin số tài khoản mang tên Huynh Chau Phuc Khang tại ngân hàng Techcombank.

Tài khoản giáo viên bị hack nhắn tin mượn tiền.

Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, đề nghị gửi thông báo đến toàn bộ phụ huynh và học sinh về việc tài khoản Zalo của một giáo viên bị kẻ gian xâm nhập nhắn tin mượn tiền để phụ huynh và học sinh phòng ngừa.

Ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho hay, sau khi nắm được sự việc nhà trường rất cảnh giác thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để thông tin đến phụ huynh, học sinh phòng ngừa trước các đối tượng lừa đảo.

Thời gian qua,, nhiều phụ huynh ở TP.HCM bị lừa đảo mất từ vài chục đến vài trăm triệu đồng với kịch bản “con cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy”.

Phòng công tác xã hội của bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với 6 phụ huynh của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM. Họ đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm con bị "chấn thương sọ não" sau khi nhận điện thoại của người tự xưng là giáo viên.

Có 3 người phụ huynh đã chuyển đi số tiền lần lượt là 200, 50 và 20 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Trong đó ông N. (quận Tân Bình, TP.HCM) là bố em M.K đang học lớp 11 ở một trường quốc tế thuộc quận 7 mất 200 triệu đồng.

Trước tình trạng này, nhiều trường học, nhóm phụ huynh các lớp đã cảnh báo phụ huynh thận trọng để không mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.

Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.

Trực ban công an thành phố - số điện thoại 0693187344 hoặc trực ban phòng cảnh sát hình sự- số điện thoại 0693187200.