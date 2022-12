Trên trang cá nhân sáng 13/12, nhạc sĩ Kitaro vừa chia sẻ hình ảnh cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ông sẽ tham gia trong dự án âm nhạc đặc biệt Chân trời rực rỡ – The Glorious Horizon và mong chờ ngày sang Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ khán giả yêu nhạc.

Chân trời rực rỡ là dự án âm nhạc cá nhân được Hà Anh Tuấn hé lộ từ đầu tháng 12/2023. Nam ca sĩ dự kiến tổ chức 2 đêm nhạc diễn ra vào 24 và 25/2/2023 tại sân lễ hội Đền vua Đinh vua Lê, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Huyền thoại âm nhạc Kitaro xác nhận tham gia đêm nhạc Chân trời rực rỡ – The Glorious Horizon của Hà Anh Tuấn.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro trở thành niềm vinh dự đối với Hà Anh Tuấn và ban tổ chức đêm nhạc Chân trời rực rỡ – The Glorious Horizon. Màn trình diễn của hai nghệ sĩ hứa hẹn để lại ấn tượng khó phai dành cho khán giả.

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện đêm nhạc cá nhân tại Ninh Bình. Không chỉ thưởng thức âm nhạc, khán giả đến với hai đêm nhạc của anh còn có thể trải nghiệm những cảnh đẹp hùng vĩ của non nước nơi đây.

Hà Anh Tuấn.

Kitaro sinh năm 1953, sinh ra trong một gia đình nông dân tại Toyohashi, Nhật Bản. Ông là nhà soạn nhạc và biểu diễn âm nhạc huyền thoại toàn cầu. Từ những năm tháng còn thơ ấu dù không được học hành bài bản về nhạc lý, Kitaro đã tự học chơi guitar. Say mê âm nhạc và am hiểu âm nhạc truyền thống Nhật, bằng quá trình tự học và tự ký âm theo lối riêng, một kiểu ký họa bằng âm thanh và diễn đạt bằng trực giác giống như nhà nghệ sĩ Yanni của Hy Lạp, Kitaro đã sử dụng thành thạo synthesizer, sáo, trống taiko, nhiều loại nhạc cụ cổ truyền Nhật đồng thời làm chủ nhiều nhạc cụ điện tử khác.

Ông có nhiều năm làm việc tại Mỹ. Âm nhạc của Kitaro trở thành cầu nối hàng triệu trái tim yêu nhạc. Ông được xem là một trong những người đặt nền tảng với dòng nhạc New Age trên thế giới. Với sự lao động sáng tạo miệt mài hăng say, Kitaro đã được xướng danh với giải thưởng Grammy và Quả cầu vàng danh giá cùng các đề cử giải thưởng âm nhạc quốc tế.

Nhạc sĩ Kitaro.

Kitaro từng đoạt các giải thưởng cao quý như Grammy cho album New Age hay nhất năm 1999 (album Thinking of You), giải Quả cầu vàng cho nhạc phim Heaven & Earth năm 1993 và nhiều giải thưởng quốc tế khác. Các album nổi tiếng khác của ông bao gồm: The Light of the Spirit, Mandala, Peace on Earth, Sacred Journey of Ku-Kai (nhiều phần), Silk Road (Volume 1 và Volume 2), Queen of Millennia, Manhunter, The Soong Sisters, Impression of the West Lake...

Diệu Thu