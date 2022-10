Hà Nội ghi nhận 1.420 ca mắc, 38 ổ dịch sốt xuất huyết mới trong một tuần

Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng, trong tuần 41, cả nước ghi nhận 9.750 trường hợp mắc, 1 tử vong tại Bình Dương. So với tuần 40 số mắc giảm 13% (11.211/2), số nhập viện giảm 13,2% (8.944/2). Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 258.480 trường hợp mắc, 102 tử vong. So với cùng kỳ năm (54.219/21) số mắc tăng 4,8 lần, tử vong tăng 81 trường hợp. Dự báo trong thời gian tới số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ tháng 7 đến tháng 11.