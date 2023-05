Ngày 6/5, công viên nước Hồ Tây đón khoảng 2.500 lượt khách tới tắm "giải nhiệt". Khu vực bể bơi tạo sóng lúc nào cũng kín người. "Thời tiết quá nắng nóng, khó chịu. Tới các hồ bơi, công viên nước là cách hiếm hoi để làm mát cơ thể", một du khách cho biết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là ngày có mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng này ở Bắc và Trung Bộ. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo được tại Hà Nội trưa ngày 6/5 khoảng 40 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn rất nhiều, có thể chạm ngưỡng 60 độ C.

TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên tai cũng ghi nhận nhiệt độ được đo bởi hệ thống Pamair thời gian thực vào lúc 15h ngày 5/5 tại các tỉnh, thành có nền nhiệt cao gồm: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội và TP.HCM. TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định: "Ngày 6/5 sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nắng nóng này. Trời nóng như "hỏa diệm sơn"".

Từ 16h, du khách xếp hàng dài để mua vé vào công viên nước. Giá vé hiện tại dành cho người lớn là 170.000đ/vé ngày thường và tăng thêm 20.000 đồng/vé vào cuối tuần. Giá vé trẻ em là 145.000đ/vé ngày thường và 160.000đ/vé vào cuối tuần. Khi du khách tới sau 17h sẽ có mức vé giảm giá.

Công viên nước Hồ Tây rộng 6,4 hecta với nhiều khu vui chơi dành cho cả trẻ em và người lớn. Du khách tìm tới công viên này chủ yếu là các nhóm bạn trẻ hoặc gia đình có con nhỏ. Một số khách Tây cũng tìm đến để vui chơi, "giải nhiệt" trong ngày hè nắng nóng cao điểm.

Gia đình chị Minh Hậu (Hà Nội) đưa con nhỏ tới vui chơi. Những bể nước mát lạnh giúp gia đình nhỏ thoải mái hơn rất nhiều.

Anh Trương Đình Tháp (Hà Nội) "hộ tống" con trai, con gái tới công viên vui chơi vào 17h chiều. "Tôi đưa con đi tầm này để con không quá sốc nhiệt và có chương trình giảm giá vé. Ngày nắng nóng cao điểm, đây là nơi hiếm hoi để các con có thể vui chơi, vận động ngoài trời", anh Tháp cho biết.

Các trò chơi ống trượt được du khách yêu thích. Theo đại diện công viên nước Hồ Tây, dự kiến mùa hè năm nay, đơn vị đón khoảng 350.000-400.000 lượt khách. Để phục vụ du khách, đơn vị này đã làm mới toàn bộ hệ thống bể tạo sóng, sông lười, bể hành động, bể thủy cung, bể sục...

Hiện tại, ở khu vực trung tâm Hà Nội có rất ít công viên nước phục vụ du khách, chủ yếu là các bể bơi. Một số công viên nước, bãi biển nhân tạo quy mô thường nằm ở khu vực ven thành phố như bãi biển nhân tạo ở Gia Lâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên), công viên biển ở Quốc Oai, Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức).