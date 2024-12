Trong đó, Thanh tra Sở GD-ĐT có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở.

Theo kế hoạch, trong quý I/2025, Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng các trường THPT Mê Linh (huyện Mê Linh), THPT Minh Phú (huyện Sóc Sơn), THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện quy định về công khai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra nội bộ trường học.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc dạy thêm học thêm và công tác kiểm tra nội bộ trường học đối với các trường: THCS Nguyễn Phong Sắc (quận Hai Bà Trưng), THCS Thanh Đa (huyện Phúc Thọ), THCS Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Trong quý II/2025, thanh tra việc thực hiện các quy định về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc dạy học ngoại ngữ, tin học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và công tác kiểm tra nội bộ trường học đối với các trường: Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), Tiểu học Phú Cát (huyện Quốc Oai), Tiểu học Minh Châu (huyện Ba Vì).

Cùng đó, Thanh tra Sở GD-ĐT sẽ thanh tra công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với Ban chấm thi - Hội đồng thi Sở GD-ĐT.

Trong quý III/2025, thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng các trường: THPT Mạc Đĩnh Chi (Sóc Sơn), THPT Hoàng Long (Ba Đình), THPT Văn Lang (Đống Đa) trong việc thực hiện các quy định về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; thực hiện quy định về công khai và kiểm tra nội bộ trường học.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GD-ĐT sẽ thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với Ban chấm thi - Hội đồng thi Sở GD-ĐT.

Trong quý IV/2025, thanh tra việc thực hiện các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; các điều kiện đảm bảo an toàn và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khó đối với các trường: Mầm non Hoa Sen (Hoàn Kiếm), Màm non Phùng Xá (Mỹ Đức), Mầm non Sao Khuê (Thường Tín).

Cùng đó, Sở cũng sẽ thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng các trường: THPT Đông Anh (huyện Đông Anh), THPT Tân Dân (huyện Phú Xuyên), THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện quy định về công khai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Thanh tra trách nhiệm của hiệu trưởng các trường: THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất, THPT Lê Văn Thiêm (quận Long Biên), THPT Nguyễn Huệ (quận Bắc Từ Liêm) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; thực hiện quy định về công khai và kiểm tra nội bộ trường học.

UBND TP Hà Nội cũng giao Chánh Thanh tra TP và Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2025 theo quyết định này.