Thông tin từ Chi cục Thuỷ sản Hà Tĩnh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã tổ chức 124 đợt tuần tra, kiểm soát trên biển. Phát hiện và xử lý 24 vụ/27 tàu cá vi phạm khai thác IUU, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 511,5 triệu đồng.

Theo quy định, tàu giã cào chỉ được hoạt động cách bờ trên 24 hải lý. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tàu giã cào từ Nghệ An, Quảng Ngãi... lại chuyển sang đánh bắt gần bờ, xâm phạm vùng biển Hà Tĩnh để khai thác hải sản bằng hình thức tận diệt, tranh giành ngư trường, làm hỏng ngư cụ, gây ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân đánh bắt vùng gần bờ, vi phạm về khai thác IUU.

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt tàu giã cào dùng kích điện đánh bắt gần bờ vào ngày 4/7. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Cụ thể, vào khoảng 1h00 ngày 11/7, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 4 tàu giã cào thuộc tỉnh Nghệ An đang có hành vi khai thác hải sản trái phép cách bờ khoảng 3 hải lý tại vùng biển thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Trong số các tàu bị phát hiện, bắt giữ, có tàu mang số hiệu NA 0062 TS (chiều dài 12,7m, công suất máy 46,32 CV) do Phạm Đình Ánh, sinh năm 1972, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An làm chủ, đang sử dụng lưới giã cào gắn xung kích điện.

Những tàu còn lại sử dụng lưới giã cào đơn, mang các số hiệu: NA 2305 TS (chiều dài 13,65m, công suất 58,82 CV) do Phạm Văn Luân, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu làm chủ; tàu NA 2001TS (chiều dài 13m, công suất 35,30 CV) do Hồ Công Phượng, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu làm chủ và tàu NA 2722 TS (chiều dài 13,5m, công suất 35,30 CV), do Nguyễn Phúc Cửu, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu làm chủ.

UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Đình Ánh số tiền 25 triệu đồng; tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản trong thời gian 4,5 tháng.

Ngư cụ dùng để đánh bắt hải sản theo hình thức tận diệt. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tiếp đó, khoảng 23h00 ngày 16/7, trên vùng biển huyện Thạch Hà, cách bờ khoảng 12 hải lý, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa Sót phát hiện, bắt giữ tàu cá biển kiểm soát NA 92585 TS có chiều dài 19,8m, do ông Nguyễn Văn Lộc điều khiển và tàu cá NA 92586 TS có chiều dài 20,5m do ông Nguyễn Văn Hồng điều khiển. Cả hai đều trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đang hành nghề lưới kéo đôi. Tổ tuần tra đã yêu cầu 2 chủ tàu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời dẫn giải 2 phương tiện về cảng Cửa Sót để xử lý theo quy định.

Gần đây, vào lúc 12h30 ngày 5/8, quá trình tuần tra trên vùng biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cách bờ khoảng 7,5 hải lý, lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ cặp tàu cá Quảng Ngãi có công suất lớn khi đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.

Hai tàu cá Quảng Ngãi công suất lớn khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định bị bắt giữ ngày 5/8. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Trong đó, tàu cá mang số hiệu QNg 92903 TS (dài 23,5m, công suất 825 CV) do ông Nguyễn Văn Liến, sinh năm 1977 làm thuyền trưởng và tàu QNg 97489 TS (dài 22,5m, công suất 825 CV) do ông Mai Văn Bi, sinh năm 1971 làm thuyền trưởng. Cả 2 cùng quê ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp đến vào lúc 22h45 phút ngày 10/8, trên vùng biển Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, cách bờ khoảng 5 hải lý, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát hiện, bắt giữ tàu cá mang số hiệu NA 90822 TS (dài 18,40m, công suất 400 CV) do ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1978 làm chủ và tàu cá mang số hiệu NA 90762 TS (dài 18,36m, công suất 400 CV) do ông Vũ Văn Thảo, sinh năm 1987 làm chủ, đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới giã cào sai vùng biển quy định. Trên 2 tàu còn có 5 thuyền viên khác, tất cả đều trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai tàu cá Nghệ An ngày 10/8 và xử phạt tổng số tiền 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong thời gian trên 3 tháng. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Với hành vi khai thác hải sản trái phép, 2 chủ tàu cá nói trên đã bị cơ quan chức năng xử phạt tổng số tiền 50 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong thời gian trên 3 tháng.

Các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh ra quân xử lý chống khai thác IUU Những năm qua, để góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn. Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Nhằm giúp ngư dân nắm được quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thuỷ sản, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho hàng chục ngàn người dân, không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không sử dụng các hình thức đánh bắt tận diệt trái quy định. Tàu thuyền phải được đăng ký, đăng kiểm, phải có giấy phép khai thác thuỷ sản… Đồng thời động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trần Hoàn