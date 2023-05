Chiều 12/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, vượt tiến độ trước 10 ngày so với thời gian cam kết với lãnh đạo Bộ Công an.

Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho công dân. Ảnh: Thiện Lương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an tỉnh khi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai nhiều giải pháp, đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương thứ 2 trên toàn quốc (sau Hà Nam) hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Tĩnh mong muốn trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06, rà soát, nhận diện các “điểm nghẽn” làm chậm lộ trình đề án. Đồng thời, các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương bám sát nội dung, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thiện Lương

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hoàn thành công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, thời gian qua Công an Hà Tĩnh trên dưới đồng lòng, chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo, qua đó phát huy được sức mạnh của toàn lực lượng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn, vinh dự trở thành một trong hai đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn.