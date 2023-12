vừaTrong danh sách được tạp chí Four Four Two công bố hàng năm, Messi đã bị rơi 1 bậc, so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 6.

Messi vừa giành Quả bóng vàng 2023 hồi cuối tháng 10 nhưng Four Four Two xếp anh ngoài top 5 danh sách 100 cầu thủ hay nhất 2023

Bất kể đã ghi 32 bàn mọi đấu trường và chơi cho một trong những CLB tên tuổi ở châu Âu là PSG trong gần nửa năm 2023, siêu sao Argentina đã không còn nằm trong top 5 ở danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay.

Có lẽ việc chuyển đến Mỹ chơi bóng, gia nhập Inter Miami của cựu danh thủ MU, David Beckham, hoàn toàn rời xa sân chơi danh giá Champions League, là lý do khiến số 10 huyền thoại, không thể xếp ở vị trí cao.

Trong khi Messi rơi khỏi top 5, Ronaldo thậm chí hoàn toàn không được ‘đếm xỉa’ trong danh sách, sau khi phải khăn gói rời MU sang tận Trung Đông chơi bóng, trong màu áo Al Nassr (Saudi Pro League).

Haaland năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu danh sách

Tiền vệ Rodri của Man City chính là người ‘chiếm chỗ’ – vị trí thứ 5 của Messi, so với năm ngoái, trong khi đồng đội cũ tại Paris, Kylian Mbappe xếp thứ 4.

Hai tuyển thủ Anh được gọi tên ở các vị trí tiếp theo, với Harry Kane thứ 3 và Jude Bellingham xếp nhì, bởi phong độ chói sáng tại các đội bóng mới tương ứng là Bayern Munich, Real Madrid.

Trong khi đó, Erling Haaland có năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu danh sách, với mùa giải kỷ lục cùng Man City, từ thành tích cá nhân (thâu tóm các danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, Cúp C1) đến tập thể (cú ăn 3 ngoạn mục).