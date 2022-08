Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố các quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 2/9 tặng cho: Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và nguyên Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huy hiệu cho hai Phó Chủ tịch Quốc hội. Còn nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt vì lý do sức khỏe không tham dự nên huy hiệu sẽ do Chi bộ Quốc phòng và An ninh trao tặng sau.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trần Quang Phương đã có 40 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước trên nhiều cương vị, vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quốc hội

Với 42 năm công tác liên tục trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, 40 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã luôn dành tất cả tâm huyết và trí tuệ, tận tâm, tận lực trong công việc; luôn được lãnh đạo tin tưởng, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội kính trọng, yêu quý.

Với những thành tích, cống hiến của mình, ông Trần Thanh Mẫn đã được trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước.

Còn Thượng tướng Trần Quang Phương đã tham gia công tác, chiến đấu trong quân đội lâu năm; theo Chủ tịch Quốc hội, ở mỗi vị trí công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất và khẳng định bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chân thành sâu sắc, nhiệt tình, tận tụy; đồng thời, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tự tin, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của mình, ông Trần Quang Phương đã vinh dự được trao tặng nhiều Huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng là để ghi nhận những thành tích, công lao to lớn mà hai Phó Chủ tịch Quốc hội đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là vinh dự chung đối với các tổ chức đảng trực thuộc và với Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chúc hai Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tiếp tục có những đóng góp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội...