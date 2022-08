Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 18h ngày 10/8.

Kiểm tra đê điều, cầu cống, lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu các ban ngành phải đảm bảo an toàn cho dân. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Trước diễn biến của cơn bão số 2, sau khi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số địa phương, UBND TP vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống bão.

Yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi; kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố trước và trong bão. Chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi vận hành các công trình thủy lợi, cống dưới đê đảm bảo an toàn; chủ động tiêu thoát nước đệm đề phòng ngập úng.

Thành phố lưu ý Bộ Chỉ huy BĐBP TP tiếp tục kiểm đếm, rà soát, bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, yêu cầu tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Sở GTVT chủ trì, cùng các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt tại các khu vực sạt lở do mưa lớn gây ra.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động vận tải thuỷ trước 18h chiều nay. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND các quận, huyện rà soát, thực hiện các phương án gia cố nhà ở, công trình công cộng; sơ tán nhân dân ở khu nhà cũ, yếu.

Công an thành phố chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản người dân phải di dời do ảnh hưởng của bão.

UBND các quận, huyện chủ động rà soát công trình thủy lợi, đê điều và thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đặc biệt lưu ý UBND huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn rà soát, thông báo cho khách du lịch biết diễn biến của bão. Hai địa phương này phải phối hợp đưa khách du lịch vào đất liền; đối với khách du lịch ở lại, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

UBND quận Kiến An rà soát, thường xuyên kiểm tra tình hình sạt lở núi Thiên Văn và sẵn sàng thực hiện phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.