Quảng Ninh cấm biển từ 12h hôm nay để ứng phó bão số 2

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, bắn pháo hiệu kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu.

Công an tỉnh rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau bão. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Đội thường trực cứu hộ cứu nạn trên Vịnh Hạ Long đảm bảo quân số, thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sở Du lịch nắm chắc số lượng du khách, đặc biệt là tại các khu du lịch biển, đảo. Thông tin đến các doanh nghiệp du lịch về tình hình bão để các doanh nghiệp chủ động phương án đón khách (đặc biệt các ngày nghỉ cuối tuần).

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai theo dõi diễn biến của bão, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm và neo đậu an toàn khi bão ảnh hưởng.

Tàu thuyền được yêu cầu về nơi tránh trú bão an toàn

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN, Tổng Công ty Đông Bắc triển khai các phương án phòng chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có tình huống thiên tai (đặc biệt là mưa lớn) trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tiến hành thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các công ty TNHH MTV Thủy lợi tổ chức trực ban, theo dõi tình hình thời tiết, chủ động điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa trong trường hợp có mưa lớn kéo dài.

Công điện cũng yêu cầu UBND các địa phương, đơn vị, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng, chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.

Tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy, tàu thuyền du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển, bắt đầu từ 12 giờ ngày 10/8.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo trực ban nghiêm túc 24/24h...

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, hồi 7h ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến trong thời gian tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh trong ngày 10/8.