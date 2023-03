Chiều 30/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ N.T.C., (SN 2009, ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2004, ở xã Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 23/3, chị Đ. (SN 1998, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu đen di chuyển trên tỉnh lộ 414 đến địa phận thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Khi đó, 2 đối tượng đi xe máy không có biển kiểm soát cố tình áp sát. Thấy vậy, chị Đ. tăng ga, chạy đến đoạn đường thuộc thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì thì bị các đối tượng đuổi kịp, ép xe và dùng kiếm chém vào đầu xe máy.

Quá hoảng sợ, chị Đ. bị mất tay lái và ngã xuống đường. Ngay sau đó, hai đối tượng tiếp tục dùng kiếm dọa chém, yêu cầu nạn nhân đưa tiền.

Chị T. nói không có, bọn chúng uy hiếp, cướp chiếc xe máy, sau đó quay đầu tẩu thoát về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vào cuộc điều tra, xác định đối tượng gây án. Đến ngày 27/3, công an đã bắt giữ N.T.C và Nguyễn Quốc Bảo.

Theo lời khai của C. và Bảo, xe máy cướp được, các đối tượng mang bán tại khu vực cầu Noi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.