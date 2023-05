Ngày 9/5, đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tổ chức kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các điểm trường tiểu học, THCS.

Kiểm tra hàng hoá được bày bán trước cổng trường. Ảnh: CTV

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các chủ quán không xuất trình được hóa đơn, chứng từ khi nhập hàng, bên cạnh đó có một số hàng hóa đã hết hạn sử dụng. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ và tiêu hủy.

Rất nhiều bánh kẹo không rõ xuất xứ được thu giữ. Ảnh: CTV

Các em học sinh tham gia cùng lực lượng chức năng tiêu huỷ hàng hoá. Ảnh: CTV

Điều đặc biệt, toàn bộ số hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng phối hợp với Trường Tiểu học Diễn Lâm 1 và THCS Diễn Lâm tiêu hủy, nhằm tuyên truyền cho các em học sinh, phụ huynh tránh xa các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Một người dân xã Diễn Lâm cho biết, có rất nhiều phụ huynh bận công việc nên thường đưa tiền cho con đến trường để mua đồ ăn mà không hề có sự kiểm soát, rất mất an toàn vệ sinh.

Việc kiểm tra thường xuyên của chính quyền giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nên người dân rất ủng hộ.

Tiêu huỷ. Ảnh: CTV

Việc tiêu huỷ hàng hoá không rõ nguồn gốc trước sự chứng kiến của các em nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Ngày đầu ra quân kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện 8 chủ cửa hàng, người bán rong vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc như bánh, kẹo, đồ chơi… đã được thu giữ, tiến hành tiêu hủy. Người bán hàng cũng đã nhận thức được vi phạm, đồng thời ký cam kết sẽ không nhập các loại hàng hóa không đảm bảo".

Ông Sơn nói thên: “Không những kiểm tra các chủ cửa hàng tạp hóa gần trường học, đoàn sẽ kiểm tra các quán ở thôn xóm. Trước tiên sẽ tuyên truyền, nhắc nhở, nếu cá nhân vi phạm nhiều lần sẽ bị xử lý theo quy định”.

Cao Minh Khang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Lâm 1, chia sẻ đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trước sự chứng kiến của các em học sinh. Tại các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở các em và phụ huynh cần nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm.

Các hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng tiêu hủy.

“Hàng năm, phòng GD-ĐT thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch để tuyên truyền học sinh không được mua các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc… để đảm bảo an toàn vệ sinh”, ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng GD-ĐT Diễn Châu, nói.