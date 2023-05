Sáng 10/5, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc xảy ra tại Trường Mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương).

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 9/5, tại Trường Mầm non Thuận Sơn (tổng số học sinh là 354 cháu) có tổ chức ăn bán trú cho 304 cháu với các món: cơm, thịt lợn kho trứng cút, rau muống xào và canh bí đỏ nấu lạc. Sau khi ăn các cháu đi ngủ trưa và không ghi nhận có biểu hiện bất thường.

Trong bữa ăn giữa chiều, nhà trường chia thành 2 nhóm ăn. Nhóm thứ nhất có 37 cháu nhà trẻ (gồm các cháu 2 tuổi) ăn các món: dưa lê và miến nấu thịt lợn băm. Sau khi ăn không ghi nhận các cháu có biểu hiện bất thường.

Nhóm thứ hai có 267 cháu mẫu giáo (các cháu từ 3 – 5 tuổi) ăn sữa chua do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến vào lúc 15h30.

Đến 18h30 cùng ngày, xuất hiện 1 trường hợp đầu tiên có biểu hiện đau bụng, nôn, được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã Thuận Sơn để sơ cứu.

Từ đó đến 22h cùng ngày, lần lượt ghi nhận có 76 trường hợp có triệu chứng tương tự và được đưa đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn (21 cháu) và Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (55 cháu).

Tại các cơ sở cấp cứu và điều trị, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi.

Tới 23h30 ngày 9/5, 21 cháu điều trị tại Trạm y tế sức khỏe ổn định và về nhà. Trong khi đó, 55 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương sức khỏe ổn định và chờ làm thủ tục ra viện vào sáng 10/5.

Qua việc lấy mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An nhận định cả 76 trường hợp ngộ độc đều là các cháu mẫu giáo ăn món sữa chua do nhà trường tự ủ vào bữa ăn giữa chiều 9/5.

Các cháu nhà trẻ trong bữa ăn giữa chiều không ăn món sữa chua và không ghi nhận có triệu chứng bất thường.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền đến tất cả các thôn, xóm và đến tận người dân, người lao động về việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.