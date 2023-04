Vạn sự khởi đầu nan

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ được EVNGENCO3 quản lý vận hành

Những ngày đầu EVNGENCO3 đi vào hoạt động với mô hình mới, không những quản lý vận hành các Nhà máy nhiệt điện khí Phú Mỹ (2.540 MW) mà còn quản lý thêm Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (586 MW), Nhà máy nhiệt điện khí Bà Rịa (390 MW), Nhà máy nhiệt điện than Ninh Bình (100 MW). Tổng công ty cũng góp vốn tại các công ty cổ phần: Thủy điện Thác Bà (120 MW), Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (136 MW), Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A (108 MW)… và tiếp nhận quản lý các dự án nguồn điện: Nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 (1.244 MW), Nhà máy nhiệt điện than Mông Dương 1 (1.080 MW), Nhà máy thủy điện Huội Quảng (520 MW), Nhà máy thủy điện Bản Chát (220 MW) với tiến độ khẩn trương nhằm cung ứng điện kịp thời cho hệ thống.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, khó khăn trong những ngày đầu hoạt động đã trui rèn bản lĩnh, sự quyết liệt và văn hóa, tác phong làm việc chuyên nghiệp, luôn đổi mới sáng tạo nên EVNGENCO3 đã nhanh chóng hoạt động ổn định. Trong hành trình 10 năm đầu xây dựng và phát triển, bên cạnh những thành tích vẻ vang là biết bao mồ hôi, công sức của đội ngũ cán bộ công nhân viên để làm tròn sứ mệnh đảm bảo dòng điện liên tục góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Khẳng định sức mạnh

Khi mới được thành lập, Tổng Công ty tiếp nhận và quản lý/góp vốn 12 đơn vị, sau 10 năm EVNGENCO3 đã thành lập thêm 6 đơn vị thành viên và góp vốn thành lập 01 công ty, củng cố thêm sức mạnh của EVNGENCO3 trong hành trình chinh phục mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu thuộc lĩnh vực năng lượng, đầu tư và phát triển nguồn điện tại Việt Nam và khu vực.

Từ quy mô ban đầu là 4.199 MW, chiếm 14,1% công suất của hệ thống (2013); đến năm 2015 khi đưa các Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 vào vận hành, công suất tăng lên đến 6.303 MW, chiếm 16,3% công suất toàn hệ thống, tăng trưởng 50%; sản xuất được 306 tỷ kWh, bình quân đóng góp 14,9% sản lượng điện cho hệ thống, đặc biệt năm 2015 và năm 2016 chiếm gần 18%.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

10 năm qua là sự nỗ lực triển khai quản lý các dự án đạt/vượt tiến độ với tổng công suất 5.726 MW. Đầu tiên là chinh phục công trình Nhà máy thủy điện Bản Chát đầy khó khăn rồi tiếp đến là quyết liệt thực hiện vượt tiến độ các dự án Nhà máy Nhiệt điện than: Vĩnh Tân 2 (1.244 MW), Mông Dương 1 (1.080 MW - sớm hơn 1 năm), Thái Bình (600 MW - sớm hơn 1 tháng), Vĩnh Tân 4 (1.200 MW) - sớm hơn 3 tháng và được Bộ Xây dựng chọn là công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, Vĩnh Tân 4MR (600 MW), Nhà máy thủy điện Huội Quảng (520 MW)...

Năm 2019, EVNGENCO3 đã chủ động nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (42,65 MWp). Tổng công ty hiện đang nghiên cứu đầu tư dự án điện khí LNG Long Sơn 1 (1.500 MW), dự án điện gió ngoài khơi (500 MW), dự án thủy điện Simacai (18 MW), dự án thủy điện Buôn Kuốp mở rộng (140 MW), dự án thủy điện Srêpok 3 mở rộng (110 MW) và nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực Tây Bắc (200 MW).

Với tinh thần tiên phong, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm, EVNGENCO3 đã thích ứng linh hoạt trong mọi hoạt động, từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính (đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận hàng năm, hệ số bảo toàn vốn > 1 lần, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 10 lần xuống còn 3 lần), quản trị ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao sức mạnh nội lực để đưa dòng điện đi khắp mọi miền đất nước, trở thành cầu nối phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng sản lượng điện phát trong 10 năm của EVNGENCO3 là 306 tỷ kWh, trung bình sản xuất 30 tỷ kWh/năm, đóng góp bình quân 14,9 % sản lượng điện cho hệ thống điện, đặc biệt năm 2015-2016 lên đến 18,3% sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia.

Đại diện EVNGENCO3 chia sẻ: “Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, để xây dựng một EVNGENCO3 vững vàng với một tập thể tiên phong, trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo như hôm nay là công sức và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Và trên hành trình 10 năm qua, EVNGENCO3 đã đối diện nhiều thử thách nhưng với một tinh

thần “cùng nhau tạo sự khác biệt, cùng nhau tiến về phía trước”, biến những thách thức ấy thành cơ hội để ngày càng lớn mạnh, đạt được những thành tựu đáng tự hào”.

Tiếp nối hành trình với giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ

Sự kiện EVNGENCO3 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 27/9/2018 là cơ hội để EVNGENCO3 tái cơ cấu, thu hút đầu tư, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của ngành điện, xứng đáng với sự tin tưởng của EVN.

Và hơn 1,1 tỷ cổ phiếu (mã chứng khoán PGV) chính thức niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 10/02/2022 với giá trị vốn hóa trên 53.196 tỷ đồng (vượt 2 tỷ USD - tại thời điểm giao dịch cao nhất) đã thể hiện sự nỗ lực bứt phá, mở ra nhiều cơ hội đưa EVNGENCO3 bước sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngày 10/02/2022, hơn 1,1 tỷ cổ phiếu PGV chính thức niêm yết trên sàn HOSE

“Bước sang chặng đường mới với nhiều thách thức đang chờ đón EVNGENCO3 chinh phục, với những gì mà EVNGENCO3 đã thể hiện trong hành trình 10 năm vừa qua cũng như tầm nhìn chiến lược và định hướng đúng đắn của Ban Lãnh đạo cùng một tập thể cán bộ công nhân viên tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, EVNGENCO3 tin tưởng rằng sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị mới, tự tin tiến bước trên con đường chinh phục mục tiêu, hiện thực hóa khát vọng vươn xa”, đại diện EVNGENCO3 cho hay.

Vĩnh Phú