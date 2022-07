Hành trình tìm kiếm một cuộc đời đáng giá

"Ikigai" là từ trong tiếng Nhật chỉ những lý do/giá trị khiến cuộc đời này đáng sống. Nhưng không phải ai cũng hiểu bản thân mình và tìm ra ikigai của mình, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Héctor García và Francesc Miralles, hai tác giả của cuốn sách triệu bản Ikigai: Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng, đã mở rộng phạm vi tiếp cận của khái niệm “ikigai” đến với lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong phạm vi cuốn sách mới Ikigai - Dành cho lứa tuổi thiếu niên, “ikigai” được áp dụng để tư vấn cho các bạn trẻ về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm trường học, tình bạn, các mối quan hệ lãng mạn và nghề nghiệp tiềm năng. Trẻ em thường phải học tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu cha mẹ đặt ra mà hiếm khi được tập trung theo đuổi những gì các em thực sự mong muốn và khát khao. Với cuốn cẩm nang hướng dẫn tỉ mỉ này, các tác giả hi vọng rằng các độc giả nhỏ tuổi có thể khám phá được chính giấc mơ của bản thân và tìm thấy được lẽ sống cuộc đời.

Xuyên suốt cuốn sách là những trích dẫn cùng mô tả ngắn gọn về các cá nhân kiệt xuất khác nhau từ tác giả Jules Verne, hay thiên tài âm nhạc Lang Lang đến nhà hoạt động xã hội nhỏ tuổi Malala Yousafzai. Bên cạnh đó, các tác giả còn đưa ra danh sách các mẹo và ý tưởng để áp dụng ikigai vào thực tế. Những lời khuyên hữu ích xen kẽ với các đoạn mô tả hành trình khám phá bản thân cuối cùng sẽ chỉ ra con đường khám phá ikigai cho mỗi người. Ví dụ, các tác giả nhắc nhở độc giả rằng họ có thể học hỏi từ thất bại và kể lại quy tắc 10.000 giờ được nhà báo Malcolm Gladwell phổ biến.

Cuốn sách này chỉ là điểm khởi đầu. Hãy nghĩ rằng nó là hộp dụng cụ chứa những công cụ giúp bạn nhỏ định hình tư tưởng và lên kế hoạch để tìm ra nguyên nhân khiến bản thân bạn hiện hữu trong cuộc đời này, từ đó xây dựng nên bản thân chứ không đơn thuần chỉ là khám phá bản thân. Hãy tận dụng những điều bạn đọc được từ cuốn sách để thám hiểm, khám phá và để sống theo cách ikigai!

Hai tác giả Hector García và Francesc Miralles đã cùng nhau viết cuốn Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life (tạm dịch: Ikigai: Bí mật sống trường thọ của người Nhật Bản). Cuốn sách được dịch ra 56 ngôn ngữ và được xếp hàng đầu trong các bảng xếp hạng đầu sách bán ra tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và tính tới nay đã bán ra gần 2 triệu bản. Họ cũng là tác giả của các cuốn The Ikigai Journey (Hành trình Ikigai), Forest Bathing: The Rejuvenating Practice of Shinrin Yoku (Tắm rừng: Phương pháp trẻ hóa của Shinrin Yoku) và The Book of Ichigo Ichie (Ichigo Ichie - Nhất kì nhất hội).