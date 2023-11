Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng. Nếu coi không gian mạng quốc gia là cơ thể con người thì hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia sẽ là hệ thống thần kinh trung ương. Mọi hoạt động diễn ra trong thế giới thực đều có sự hỗ trợ đắc lực từ không gian mạng và các thiết bị thông minh; sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực đã làm thay đổi cách thức con người tiến hành công việc, tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên cuộc cách mạng về tổ chức các chuỗi sản xuất và tạo ra giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó mục tiêu của Chương trình là Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia góp phần phát huy và hướng đến những giá trị tốt đẹp, lâu bền, tạo động lực và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2019 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng TS. Nguyễn Ngọc Cương (nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) xuất bản cuốn sách Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp.

Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những nhận thức về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với những thách thức thời đại đối với lợi ích quốc gia, các cuộc khủng bố và tấn công mạng; quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu của một số quốc gia tiêu biểu về không gian mạng và chiến tranh không gian mạng; về bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia Việt Nam.

Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp sẽ cung cấp cho bạn đọc - những người quan tâm đến việc xây dựng và duy trì đảm bảo an ninh mạng, đặc biệt là đảm bảo an ninh cho những hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - một cái nhìn chung về những nguy cơ thách thức chúng ta đang phải đối mặt, cũng như đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin quan trọng và trọng yếu của quốc gia.

Sách in đã được chuyển tới các cơ quan Bộ, ngành Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình; Trung tâm CNTT các tỉnh, thành phố; Thư viện Quốc gia và hơn 600 thư viện cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước; hơn 800 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương và hơn 100 trường đại học về CNTT. Sách điện tử (sách nói) được đăng tải tại địa chỉ: Ebook365.vn; thuviendientu.mic.gov.vn.