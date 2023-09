Tờ Thời báo Ấn Độ cho hay, lệnh hạn chế phương tiện đi lại trong khu vực trung tâm thủ đô New Delhi đã có hiệu lực từ 5h sáng ngày 8/9 (giờ địa phương), và sẽ kéo dài đến 24h đêm 10/9.

Tuy nhiên, người dân sinh sống trong khu vực trung tâm New Delhi vẫn được tự do đi lại sau khi xuất trình giấy tờ hợp lệ cho các cơ quan an ninh địa phương.

Lực lượng cảnh sát Ấn Độ có mặt trên đường phố New Delhi. Ảnh: ANI

Theo các quan chức Ấn Độ giấu tên, nước này đã điều động hơn 50.000 nhân viên an ninh cùng nhiều chú chó nghiệp vụ tham gia công tác đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ tham gia hội nghị G20 lần này.

