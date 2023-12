{"article":{"id":"2225572","title":"Hình ảnh lưu lại những 'dấu mốc' đáng nhớ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Những hình ảnh thời trẻ cho thấy ông Tập Cận Bình đã được trui rèn qua nhiều gian khó trước khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc.","contentObject":"<p>Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh ngày 15/6/1953 tại Bắc Kinh, là con của ông Tập Trọng Huân - người từng giữ vị trí Phó Thủ tướng <a href=\"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-tag12939832678833894852.html\" target=\"_blank\">Trung Quốc</a>.</p>

<p>Khi Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc diễn ra, ở tuổi 15, ông Tập cùng nông dân lao động trên những quả đồi của tỉnh Thiểm Tây. Sau 7 năm sinh sống và làm việc tích cực tại làng Lương Gia Hà, ông Tập đã được bầu làm bí thư đoàn của đại đội sản xuất Diên An.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-1-595.jpg?width=768&s=wEifGLwh1bylb-1CXkLuIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-1-595.jpg?width=1024&s=y0EHXTP7g8XHGr4BeeO9kg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-1-595.jpg?width=0&s=LeEpGzqqwBvozGt7h5gn4w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-1-595.jpg?width=768&s=wEifGLwh1bylb-1CXkLuIQ\" alt=\"tap can binh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-1-595.jpg?width=260&s=8uM5BOudzSF5OcK1TxeT_w\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình thời trẻ. Ảnh: News.cn</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-2-596.jpg?width=768&s=GdHEJEiVhhf9p2bnEeDVgQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-2-596.jpg?width=1024&s=kQV84m0PzhgLkFO4_qAuEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-2-596.jpg?width=0&s=0qCoVkIsSW1hTQJp_wzsAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-2-596.jpg?width=768&s=GdHEJEiVhhf9p2bnEeDVgQ\" alt=\"tap can binh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-2-596.jpg?width=260&s=t3L8JMgd1toXHb2gJRY7Hw\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình trò chuyện với người dân huyện Chính Định năm 1983. Ảnh: News.cn</figcaption>

</figure>

<p>Năm 1974, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị với cương vị Phó Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Với khả năng lãnh đạo tuyệt vời, chỉ mất vài tháng để ông trở thành Bí thư Huyện ủy Chính Định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-3-597.jpg?width=768&s=EsV1llNeZLyTzwgWMlSk_A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-3-597.jpg?width=1024&s=au48ZmnBZehsEmJOtFgjDQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-3-597.jpg?width=0&s=MHtmsRhhDtyfIvEPuBvUdQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-3-597.jpg?width=768&s=EsV1llNeZLyTzwgWMlSk_A\" alt=\"tap can binh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-3-597.jpg?width=260&s=XMIAKuW3Oosz5twc0td-1g\"></picture>

<figcaption>Ông Tập lần đầu tiên tới Mỹ năm 1985. Ảnh: X</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-4-598.jpg?width=768&s=1OCHD9Cx1ImV_FZeXVaSBQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-4-598.jpg?width=1024&s=SNtliZC_U0yBOYN_Hal3oA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-4-598.jpg?width=0&s=eAmdPj1ToenVWBWID_ec2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-4-598.jpg?width=768&s=1OCHD9Cx1ImV_FZeXVaSBQ\" alt=\"tap can binh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-4-598.jpg?width=260&s=Nr0ELQ-au5TpJggL99fGAQ\"></picture>

<figcaption>Ông Tập khi làm lãnh đạo Hạ Môn. Ảnh: Xinhua</figcaption>

</figure>

<p>Trong thời gian làm việc ở Chính Định, ông Tập đã có chuyến công tác đầu tiên tới Mỹ vào năm 1985. Tại đây, ông đã gặp gỡ và làm quen với nhiều người dân ở thị trấn Muscatine (bang Iowa). Tình bạn ấy vẫn được duy trì đến tận ngày nay, và ông vẫn gửi lời thăm hỏi những người bạn cũ mỗi khi tới Mỹ. Với người dân Muscatine, ông Tập Cận Bình khi ấy là một người đàn ông trẻ, rất lịch thiệp và vô cùng tận tụy với công việc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-6-599.jpg?width=768&s=8lJIz8yOfYSQZQ7pcPA7Dw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-6-599.jpg?width=1024&s=ESBDvwvxGKZC21gfpKn9eA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-6-599.jpg?width=0&s=6uPqS87XKJ6mS5ZOzMIYNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-6-599.jpg?width=768&s=8lJIz8yOfYSQZQ7pcPA7Dw\" alt=\"tap can binh 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-6-599.jpg?width=260&s=Qjsovq_0U9VguHVaP9SSmQ\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện năm 1987. Ảnh: News.cn</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-15-600.jpg?width=768&s=up2dgciq7o7sHx8DgrMaMg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-15-600.jpg?width=1024&s=iIlACBPCqwiNv4etRzF3Wg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-15-600.jpg?width=0&s=bEI3aJOlHNw7oUrhUax5cg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-15-600.jpg?width=768&s=up2dgciq7o7sHx8DgrMaMg\" alt=\"tap can binh 15.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-15-600.jpg?width=260&s=AO7DlMNF7jzQ8WJHgtbALQ\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình chở con gái đi dạo. Ảnh: News.cn</figcaption>

</figure>

<p>Nhờ những thành tích đạt được trong thời gian ở huyện Chính Định, ông Tập được điều động giữ vị trí Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) vào năm 1985. Trong 17 năm làm việc ở Hạ Môn, ông Tập đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách kinh tế, khuyến khích đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) và trở thành lãnh đạo tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-14-601.jpg?width=768&s=bwl7uVViQzuyUptqXBHn3g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-14-601.jpg?width=1024&s=1pdkxEtzo7Ca_2HY9Nu2BA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-14-601.jpg?width=0&s=KaTkM-dgw1PY0UDAjVrPKg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-14-601.jpg?width=768&s=bwl7uVViQzuyUptqXBHn3g\" alt=\"tap can binh 14.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-14-601.jpg?width=260&s=r1TvH_dw2vFZucU6AqNGJQ\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình khi làm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang. Ảnh: 163</figcaption>

</figure>

<p>Tới năm 2002, ông Tập được bầu vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang. Ông làm việc tại đây 5 năm, giúp Chiết Giang đạt tốc độ tăng trưởng 14% và giải quyết tình trạng tham nhũng.</p>

<p>Đến tháng 3/2007, ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm chính thức làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Sau đó vài tháng, ông Tập được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17. Đầu năm 2008, ông Tập Cận Bình trở thành Phó Chủ tịch Trung Quốc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-17-602.jpg?width=768&s=fgNndqszvu0JWwAVCWIcRA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-17-602.jpg?width=1024&s=grzhTdGJvUaKVMurCHFUmQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-17-602.jpg?width=0&s=j_l5YnjZ891Lym6BJNspsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-17-602.jpg?width=768&s=fgNndqszvu0JWwAVCWIcRA\" alt=\"tap can binh 17.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-17-602.jpg?width=260&s=JugB8dBi4foVJII4jzdxvA\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17. Ảnh: 163</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-18-603.jpg?width=768&s=19d7Mx-DLDVf5NKHjAtsSA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-18-603.jpg?width=1024&s=lFz7Z6CsGJ9HQCCO2RUcZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-18-603.jpg?width=0&s=HlUAA-kGLC8JjNsHHzg8DQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-18-603.jpg?width=768&s=19d7Mx-DLDVf5NKHjAtsSA\" alt=\"tap can binh 18.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-18-603.jpg?width=260&s=KXy7Gfvvuitgei1Me_-1iQ\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình đắc cử vị trí Phó Chủ tịch nước năm 2008. Ảnh: 163</figcaption>

</figure>

<p>Vào tháng 11/2012, ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khoảng 4 tháng sau, ông được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc. Kể từ năm 2013 tới nay, ông Tập vẫn đang đảm nhiệm các vị trí như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước, và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (khóa 18 từ 2012-2017, khóa 19 từ 2017-2022, khóa 20 từ 2022-2027).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-21-604.jpeg?width=768&s=WjnFwBLKKRoNdz9rNsG1EA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-21-604.jpeg?width=1024&s=vg_PVfEs_6opOK_o2NGjtw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-21-604.jpeg?width=0&s=FzOmfWfIWwVBv_C0_3LcAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-21-604.jpeg?width=768&s=WjnFwBLKKRoNdz9rNsG1EA\" alt=\"tap can binh 21.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-21-604.jpeg?width=260&s=TqdIJWoAcL6MxM7moQw3OA\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc năm 2013. Ảnh: Xinhua</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-22-605.jpg?width=768&s=ar2JdR-_DIIbwRn33nZxJg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-22-605.jpg?width=1024&s=P1VbUz4Jz0ABQe38qL0Ftg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-22-605.jpg?width=0&s=3EJzNZkhrjuWT9WUCnLi8g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-22-605.jpg?width=768&s=ar2JdR-_DIIbwRn33nZxJg\" alt=\"tap can binh 22.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tap-can-binh-22-605.jpg?width=260&s=pSTTAUIldsN04n_S9RQNKA\"></picture>

<figcaption>Ông Tập Cận Bình và phu nhân tới Việt Nam năm 2015. Ảnh: VNA</figcaption>

</figure>

<p>Về đời sống cá nhân, ông Tập Cận Bình kết hôn với bà Bành Lệ Viện - một nữ ca sĩ nhạc dân tộc nổi tiếng tại Trung Quốc. Sau cuộc gặp gỡ vào năm 1986, ông Tập và bà Bành tổ chức lễ cưới vào ngày 1/9/1987. Đến năm 1992, vợ chồng ông Tập chào đón người con gái đầu lòng - cô Tập Minh Trạch. Con gái của Chủ tịch Trung Quốc tốt nghiệp Đại học Havard danh giá vào năm 2015.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/putin-tap-can-binh-2-606.jpg?width=768&s=JkLaOzhSP7gQWJZLfV5C-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/putin-tap-can-binh-2-606.jpg?width=1024&s=jRx4XUfhAJcv3Q3_EZwKbw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/putin-tap-can-binh-2-606.jpg?width=0&s=P3aXRqQtryXptkvINUD-3A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/putin-tap-can-binh-2-606.jpg?width=768&s=JkLaOzhSP7gQWJZLfV5C-g\" alt=\"putin tap can binh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/putin-tap-can-binh-2-606.jpg?width=260&s=Gz3ZUS8Fg1_Ca-oPNWbDqw\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tháng 10/2023. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y-607.jpg?width=768&s=Hqg09YopZXWlyBAV0oTBqQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y-607.jpg?width=1024&s=EyuTcDFzlMvLhWlpPaExbQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y-607.jpg?width=0&s=hxvWBB4G5QCtTBhK4J_L1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y-607.jpg?width=768&s=Hqg09YopZXWlyBAV0oTBqQ\" alt=\"p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/p47kdzl3a5k6bfnn2duwcmte3y-607.jpg?width=260&s=gbeRo30G3YVIa056mwoBJg\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Tập Cận Bình đi dạo cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/10/2023. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702278049266\" data-temp=\"template16\" data-id=\"96551\"><a href=\"/su-nghiep-chinh-tri-cua-ong-tap-can-binh-96551.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/11/12/15/20121112153532_tapcanbinh121112.jpg?width=0&s=UGyRBRRxNpcVX7Wt_lwKZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/11/12/15/20121112153532_tapcanbinh121112.jpg?width=260&s=TripL9_GergDkoeZgTQ2SQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/su-nghiep-chinh-tri-cua-ong-tap-can-binh-96551.html\">Sự nghiệp chính trị của ông Tập Cận Bình</a>

<p>Phó chủ tịch Trung Quốc 59 tuổi, thăng tiến qua nhiều cấp bậc trong đảng Cộng sản, đã được chọn để trở thành lãnh đạo đất nước 1,3 tỉ dân.</p>

</div>

