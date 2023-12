{"article":{"id":"2225599","title":"Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình","description":"Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, cũng như đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.","contentObject":"<p>Tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, Tổng bí thư, Chủ tịch <a href=\"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-tag12939832678833894852.html\">Trung Quốc</a> Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.</p>

<p>Cũng theo tờ báo này, năm nay đánh dấu tròn 15 năm thiết lập Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc (2008 – 2023), với hàng loạt lĩnh vực hợp tác mở rộng toàn diện hơn, hợp tác sâu sắc hơn, hiệu quả hợp tác mang tính thực chất hơn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-221-58.jpg?width=768&s=lJhh-XOo83LN_V9TF1ogdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-221-58.jpg?width=1024&s=P3DMoz7wq2IdTFu_lb8-Gw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-221-58.jpg?width=0&s=JZ3KyCZqLkCpt6MZk6568A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-221-58.jpg?width=768&s=lJhh-XOo83LN_V9TF1ogdg\" alt=\"tqq 221.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-221-58.jpg?width=260&s=cRA-Jj428NvNoy13bH3Exg\"></picture>

<figcaption>Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: People.com.cn</figcaption>

</figure>

<p>Thông qua quan sát và các nghiên cứu, các chuyên gia Trung Quốc đều bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng phát triển trong tương lai của mối quan hệ Việt-Trung.</p>

<p>Theo nhận định của các chuyên gia, mối quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong hàng chục năm qua đã phát triển từ “một mô hình thương mại đơn giản trở thành mức độ hợp tác cao hơn có liên quan chặt chẽ đến chuỗi cung ứng và công nghiệp, và sự phát triển đó đều nhờ vào sự chỉ đạo về chính trị và chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai nhà nước, cũng như sự phát triển liên tục, ổn định và lành mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên”. </p>

<p>Cụ thể, khi Việt Nam và Trung Quốc ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế vào năm 1992, kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt 179 triệu USD. Vào năm 2000, con số trên đã vượt qua 2 tỷ USD. Đến năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 230,2 tỷ USD (số liệu của Trung Quốc), lần đầu tiên vượt qua mốc 200 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung đạt 185,1 tỷ USD.</p>

<p>Trang web của Chính phủ Trung Quốc Gov.cn dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân gần đây nói rằng, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch <a href=\"https://vietnamnet.vn/tap-can-binh-tag340864482029267090.html\">Tập Cận Bình</a> diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động chính trị lớn, thay đổi mới cũng như tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Do vậy, việc tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa Việt-Trung sẽ có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-222-59.jpg?width=768&s=3Za8neW2jdegfdu5SBad0A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-222-59.jpg?width=1024&s=KYjiT3wWTvurTjGDrV0Dog\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-222-59.jpg?width=0&s=0K7p_7R3UJ9h5n-CW3Vsbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-222-59.jpg?width=768&s=3Za8neW2jdegfdu5SBad0A\" alt=\"tqq 222.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tqq-222-59.jpg?width=260&s=OqTrCzXcqA7GwyPbqUHhMg\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017. Ảnh: THX</figcaption>

</figure>

<p>“Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng tầm và định vị mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tập trung vào 6 lĩnh vực lớn là chính trị, an ninh, hợp tác thực chất, nền tảng dư luận xã hội, hợp tác đa phương và vấn đề trên biển. Đồng thời, chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn”, ông Uông cho hay.</p>

<p>Xu Liping, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Global Times hôm 7/12 rằng: “Cả hai bên đều rất coi trọng lập trường ngoại giao của nhau.\"</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Việt Nam và thế giới 