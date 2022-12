Hoà Minzy nghẹn ngào trước thí sinh nức nở hát 'Ước mơ của mẹ'

Ở tập 5 Gương mặt thân quen 2022, luật thi của chương trình thay đổi, tăng độ khó cho thí sinh. Các bé sẽ bước vào căn phòng Mạo hiểm, nhận thử thách thay đổi huấn luyện viên của mình. Điều này mang đến nhiều bất ngờ, tạo ra những tiết mục độc đáo, mới mẻ.

Trước thử thách khó, Trịnh Tú Trung kết hợp cùng bé Sỹ Luân hoá thân ca sĩ Hoàng Bách, biểu diễn ca khúc Ước mơ của mẹ khiến ban giám khảo và khán giả xúc động, nghẹn ngào.

Ngay những nốt đầu tiên cất giọng, Sỹ Luân đã thể hiện tốt kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. Trịnh Tú Trung chia sẻ mẹ Sỹ Luân mắc bệnh nan y, sức khỏe không tốt, cậu bé muốn lựa chọn bài hát Ước mơ của mẹ, hát trực tiếp trong chương trình như món quà tinh thần dành tặng mẹ. Phần lời bài hát về mẹ khiến Sỹ Luân không kìm được xúc động, bật khóc ngay trên sân khấu Gương mặt thân quen.

Hoà Minzy.

Hòa Minzy nghẹn ngào nhận xét Sỹ Luân không chỉ hát hay mà còn truyền tải những thông điệp tốt đẹp về tình yêu thương, sự biết ơn cha mẹ đến khán giả xem chương trình. Ban giám khảo đánh giá bài hát Ước mơ của mẹ là tiết mục bé Sỹ Luân thể hiện tốt nhất từ đầu chương trình đến thời điểm hiện tại. Diễn viên Huỳnh Lập động viên Sỹ Luân cân bằng cảm xúc để hát ca khúc về gia đình được trọn vẹn.

Giám khảo Đại Nghĩa và Hòa Minzy không quên nhận xét phần biểu diễn của Trịnh Tú Trung khi đã hóa thân vai người mẹ, tạo điều kiện cho bé Sỹ Luân tỏa sáng.

Mở đầu chương trình là phần biểu diễn sôi động N - sao của cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi. Khánh Chi tự tin thể hiện biểu cảm và màu sắc âm nhạc của nghệ sĩ Suboi. Ở căn phòng Mạo hiểm, Bảo Ngọc kết hợp với huấn luyện viên Bảo Yến Rosie hóa thân thành ca sĩ Hương Tràm hát ca khúc Mưa bay tháp cổ.

Thái Bình - Nam Phong lựa chọn khi hóa thân thành ca sĩ Đức Phúc hoà quyện trong ca khúc Người ơi người ở đừng về. Trần Tùng Anh và bé Gia Như hoá thân thành nghệ sĩ Lan Anh, thể hiện liên khúc Bài ca hy vọng - Xuân chiến khu - Cô gái vót chông. Phượng Vũ - Khả Hân giành giải nhất tuần và giải hóa trang nhóm nhạc 2NE1 thể hiện ca khúc I am the best.

Diệu Thu