Tình huống trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 27 phút sáng nay (18/7) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại vị trí hướng từ Cầu Giẽ về gần Khu đô thị Pháp Vân và được camera hành trình ghi lại.

Theo anh L.V.P - tài xế ô tô có camera hành trình, thời điểm này xe anh đang di chuyển sau một chiếc xe khách với tốc độ gần 80 km/h thì anh phát hiện xe khách giảm tốc độ và hơi lách sang làn giữa.

Do thời tiết có mưa nhỏ, đường trơn, tầm nhìn xa bị hạn chế, anh P đã chủ động đi chậm lại. Khi tới gần dải phân cách giữa có rào chắn, anh mới phát hiện thấy một người đàn ông đang giơ tay xin đường cho chiếc ô tô con nhãn hiệu KIA Cerato quay đầu.

Đoạn video từ camera hành trình trên xe anh P đã quay khá rõ cảnh chiếc xe KIA tận dụng đoạn rào chắn tạm thời bị xô sang một bên tạo ra khoảng trống để quay đầu. "Rất may do tôi giữ khoảng cách an toàn với xe trước và chủ động giảm tốc độ nên khi phát hiện xe sang đường sai vị trí, đã kịp thời tránh được va chạm", anh P cho biết.

Theo quy định, hàng rào di động trên cao tốc chỉ được phép mở trong các tình huống khẩn cấp và do cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định.

Theo điểm d, khoản 7, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, hành vi quay đầu xe trên cao tốc sai quy định sẽ bị phạt sẽ từ 10-12 triệu đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô quay đầu xe trên đường cao tốc còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

