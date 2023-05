Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp cùng Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Học sinh với an toàn thông tin” năm 2023.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức với mục tiêu xuyên suốt là tạo điều kiện cho các em học sinh trung học cơ sở toàn quốc có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ khỏi những nguy cơ mất an toàn khi học tập, vui chơi, tương tác trên môi trường mạng Internet.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là tạo điều kiện cho học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trên mạng.

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, chúng tôi muốn khẳng định rằng bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, cạm bẫy trên Internet và kiến tạo cho các em một môi trường mạng an toàn, lành mạnh là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, của toàn xã hội.

Đại diện Cục An toàn thông tin, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC Nguyễn Đức Tuân cho hay, Internet đang đi vào mọi mặt đời sống xã hội, nhiều trẻ em sử dụng Internet hàng ngày. Bên cạnh những lợi ích có được từ việc tiếp cận Internet, môi trường này cũng đưa đến nhiều mối nguy hiểm cho trẻ em, từ việc tiếp cận tới thông tin tiêu cực, độc hại tới nguy cơ bị bắt nạt, lừa đảo, thậm chí bị xâm hại, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Điều đó cho thấy, việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng là rất quan trọng. Trong việc xây dựng “năng lực số”, một năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại hiện nay thì an toàn thông tin luôn là một trụ cột quan trọng.

Theo Giám đốc VNCERT/CC Nguyễn Đức Tuân, cuộc thi đã được lan tỏa sâu rộng không chỉ tới tới các trường, học sinh THCS, mà cả nhiều đối tượng khác trong xã hội.

"Cục An toàn thông tin mong rằng không chỉ cuộc thi này, mà các hoạt động khác về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa, vì bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chính là góp phần xây dựng, vun đắp tương lai của đất nước và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội”, ông Nguyễn Đức Tuân chia sẻ.

Đánh giá cao vai trò kết nối của VNISA để tổ chức cuộc thi, Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga tin rằng với nỗ lực của nhiều cơ quan, tổ chức cả trong và ngoài nước, công tác bảo vệ trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ giúp mang đến cho trẻ em môi trường hoạt động an toàn, thân thiện, lành mạnh hơn.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng và Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga trao giải Nhất cho em Phạm Anh Tú, học sinh trường THCS Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn.

Theo đại diện Ban tổ chức, sau 3 tuần thi chính thức trên trang web thihsattt.vn, cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin” năm 2023 thu hút 740.250 học sinh của 5.417 trường THCS trên cả nước. Kết quả top 100 thí sinh xét trên điểm số và thời gian thi được phân bố ở 41/63 địa phương. TP.HCM là địa phương có nhiều học sinh tham gia nhất.

Theo công bố của Ban tổ chức tại lễ tổng kết, 3 giải Nhất cá nhân đã thuộc về các học sinh: Nguyễn Trần Lê Na, lớp 8.3 trường THCS Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Phạm Anh Tú, lớp 6A trường THCS xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Nhật Phú, lớp 6A, trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 8 giải Nhì, 15 giải Ba, 74 giải Khuyến khích cho học sinh và 11 giải tập thể cho các Sở GD&ĐT, các trường. Các giải Nhất tập thể đã được trao cho 3 Sở GD&ĐT của 3 địa phương Bắc Giang, Bắc Kạn, Hậu Giang có tỷ lệ học sinh tham gia cao nhất; 3 trường có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi nhất là các trường thuộc 2 huyện Hóc Môn và Bình Chánh của TP.HCM: THCS Trung Mỹ Tây 1, THCS Đông Thạnh và THCS Vĩnh Lộc B.

Theo đại diện Ban tổ chức, ngoài phần thưởng, năm nay cả 8 trường đạt giải tập thể còn được tặng 1 bộ giải pháp an toàn Internet cho trường học SafeGate School.

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi thực hiện nghi thức cam kết chung tay kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ sự kiện, các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” đã cùng cam kết chung tay có những hành động thiết thực, hiệu quả để kiến tạo một môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Theo cam kết, 3 nội dung chính sẽ được các đơn vị tập trung thời gian tới gồm tham gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Việt Nam về bảo vệ trẻ em trên mạng; hợp tác, huy động sự tham gia của xã hội; tuyên truyền, thúc đẩy nâng cao nhận thức kỹ năng bảo đảm an toàn trên mạng.