{"article":{"id":"2224145","title":"Học thức ‘khủng’ của công chúa kế vị hoàng gia Tây Ban Nha","description":"Sinh ngày 31/10/2005, Công chúa Leonor (18 tuổi), con gái đầu lòng của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì dòng dõi hoàng gia mà còn vì trình độ học vấn của cô.","contentObject":"<p>Công chúa Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz được sinh ra trong Bệnh viện Quốc tế Ruber tại thành phố lịch sử Madrid. Ngay từ nhỏ, cuộc sống của Leonor đã được định sẵn là phục vụ cộng đồng và sống trách nhiệm. </p>

<p>Là con đầu lòng trong dòng kế vị, Công chúa Leonor đảm nhận danh hiệu Nữ Thân vương xứ Asturias- tước hiệu truyền thống dành cho người thừa kế ngai vàng <a href=\"https://vietnamnet.vn/tay-ban-nha-tag7823502751051316868.html\">Tây Ban Nha</a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-13-483.png?width=768&s=GpjsWcCeAwGHNrYJs6Onpg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-13-483.png?width=1024&s=4IMf_-AkMFpVluzqfOkjfg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-13-483.png?width=0&s=_GHCdV8YLVHqiz48TVPmLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-13-483.png?width=768&s=GpjsWcCeAwGHNrYJs6Onpg\" alt=\"hinh 1 13.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-13-483.png?width=260&s=mUmj4fDulkJsNQ4P8FfeJQ\"></picture>

<figcaption>Công chúa Leonor, nữ hoàng tương lai của Tây Ban Nha, tại trường UWC Atlantic.</figcaption>

</figure>

<p>Những năm đầu đời của Leonor, Vua Felipe đã nỗ lực để cung cấp cho con gái một nền giáo dục cân bằng kết hợp giữa trách nhiệm vương giả với niềm vui thời thơ ấu. Việc học của Leonor bắt đầu tại Escuela Infantil Guardia Real, nhà trẻ dành cho trẻ em của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia Tây Ban Nha.</p>

<p>Một khía cạnh trong cuộc sống của Công chúa Leonor luôn thu hút được sự chú ý đáng kể của công chúng là trình độ học vấn của cô. Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đều là những người ủng hộ mạnh mẽ giáo dục, đã quyết định đăng ký cho con gái của họ vào một trường tư thục, Trường Santa María de los Rosales ở ngoại ô thành phố Madrid. </p>

<p>Vua Felipe là cựu sinh viên của trường tư thục và công chúa thứ 2, Sofía, cũng đang theo học ở đó. Quyết định này đánh dấu sự rời bỏ truyền thống giáo dục những người thừa kế hoàng gia thông qua các gia sư riêng trong giới hạn của các bức tường cung điện Madrid.</p>

<p>Trường Santa María de los Rosales nổi tiếng với cam kết học thuật xuất sắc và sự phát triển toàn diện. Được thành lập vào năm 1958, tổ chức giáo dục này có bề dày lịch sử trong việc hình thành tư duy trẻ và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. </p>

<p>Việc lựa chọn một ngôi trường truyền thống nhưng danh tiếng cho Công chúa Leonor nhấn mạnh cam kết của Hoàng gia Tây Ban Nha trong việc cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. </p>

<p>Quyết định gửi công chúa đến một trường học thông thường, đến lớp cùng bạn bè cùng trang lứa phản ánh mong muốn giúp Leonor tiếp xúc với thực tế cuộc sống hàng ngày, thúc đẩy mối liên hệ với những người mà một ngày nào đó công chúa sẽ phục vụ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-9-484.png?width=768&s=5hSn4YNPPrjAYCeK_zGvXA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-9-484.png?width=1024&s=EX5tpiosLger-PPxIFgC1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-9-484.png?width=0&s=9YU8Mq0Zu12bboeAWyOogw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-9-484.png?width=768&s=5hSn4YNPPrjAYCeK_zGvXA\" alt=\"hinh 2 9.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-9-484.png?width=260&s=XsCXNrFlUg6XTMF1P-kkmA\"></picture>

<figcaption>Hoàng hậu Letizia, Vua Felipe của Tây Ban Nha với Công chúa Leonor (giữa) và em gái - Công chúa Sofia tại lễ tốt nghiệp của Leonor.</figcaption>

</figure>

<p>Công chúa Leonor cũng theo học chương trình giảng dạy chung tại trường. Những bài học không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa mà còn mở rộng sang lịch sử và truyền thống, trang bị cho Lenor vai trò trong tương lai như một biểu tượng cho sự tiếp nối của người dân Tây Ban Nha.</p>

<p>Trường Santa María de los Rosales nhấn mạnh vào sự thông thạo đa ngôn ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha, Công chúa Leonor thông thạo tiếng Anh (học từ bảo mẫu người Anh và từ bà ngoại, Nữ hoàng Sofía) và đã học tiếng Trung Quốc, theo The Telegraph. </p>

<p>Việc giáo dục của Công chúa Leonor vượt ra ngoài bức tường lớp học. Công chúa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể hiện cam kết đối với sự phát triển toàn diện. </p>

<p>Vào tháng 9/2021, Leonor bắt đầu theo học chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) kéo dài 2 năm tại UWC Atlantic College ở Vale of Glamorgan, ở Thung lũng Glamorgan, Đông Nam Wales. </p>

<p>Tú tài Quốc tế được biết đến với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và tập trung vào yếu tố toàn cầu, nhấn mạnh vào tư duy phê phán, kỹ năng nghiên cứu và hiểu biết quốc tế.</p>

<p>Học tập tại UWC Atlantic College, cũng phù hợp với xu hướng được quan sát thấy ở nhiều hoàng gia châu Âu, những người lựa chọn giáo dục quốc tế để mở rộng quan điểm của họ và thúc đẩy tầm nhìn toàn cầu.</p>

<p>Công chúa được biết đến là người tham gia nhiều môn thể thao khác nhau. Cam kết về sức khỏe thể chất này phù hợp với các xu hướng xã hội rộng lớn hơn, khuyến khích thế hệ trẻ ưu tiên thể dục và sức khỏe.</p>

<p>Sau khi tốt nghiệp vào tháng 5/2023, Công chúa Leonor bắt đầu chương trình giáo dục huấn luyện quân sự kéo dài 3 năm tại Học viện Quân sự Tổng hợp ở thành phố Zaragoza, theo CNN.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-2-1-485.png?width=768&s=G4tpChKjDhRzTbQ5XJgJLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-2-1-485.png?width=1024&s=9T6pU6ElPjbN7W6PyQaepA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-2-1-485.png?width=0&s=QrdeJ-xQjrwxa9jLjpwv4w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-2-1-485.png?width=768&s=G4tpChKjDhRzTbQ5XJgJLQ\" alt=\"hinh 3 2 1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-2-1-485.png?width=260&s=alsVt98UcvZuyMA0cfoUYQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-3-486.png?width=768&s=HAZPt03va560_NJYGHRBQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-3-486.png?width=1024&s=52c_-gh7sSqyi7UGVjJknQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-3-486.png?width=0&s=VetKoLaPUXjA-_rHG2wfzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-3-486.png?width=768&s=HAZPt03va560_NJYGHRBQQ\" alt=\"hinh 3 1 3.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-3-486.png?width=260&s=yEGwNNtz44vlj25Fwq1_Ew\"></picture>

<figcaption>Leonor chính thức được tuyên bố là người thừa kế trước Cortes vào ngày 31/10/2023, vào sinh nhật lần thứ 18 của cô.</figcaption>

</figure>

<p>Để chuẩn bị cho vai trò là nguyên thủ quốc gia Tây Ban Nha, Leonor dự kiến sẽ tiếp bước cha mình với 2 năm huấn luyện hải quân và không quân nữa tại Học viện Quân sự Hải quân ở TP Marín và Học viện Hàng không Tổng hợp ở TP Murcia.</p>

<p>Trong những năm tới, khi Công chúa Leonor đảm nhận nhiều trách nhiệm trước công chúng hơn, trình độ học vấn của cô sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hình thành thế giới quan và định hình các quyết định của cô. </p>

<p>Hành trình giáo dục của Công chúa Leonor phản ánh sự cân bằng tinh tế giữa sức nặng của những kỳ vọng của hoàng gia và việc theo đuổi một nền giáo dục toàn diện và có ý nghĩa. </p>

<p>Khi đi dọc các hành lang của Trường Santa María de los Rosales, Leonor không đơn thuần là người thừa kế hoàng gia; cô còn mà còn là một cá nhân trẻ đang chuẩn bị đóng góp cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.</p>

<p>Vào sinh nhật lần thứ 18, Leonor chính thức được tuyên bố là người thừa kế ngai vàng. Nếu lên ngôi như dự kiến, Leonor sẽ là nữ hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ bà cố 4 đời Isabella II, người trị vì từ năm 1833 đến 1868.</p>

<p><strong>Tử Huy</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701932765292\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2211966\"><a href=\"/phuong-phap-giao-duc-cua-hoang-gia-anh-9-quy-tac-phai-tuan-theo-2211966.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/phuong-phap-giao-duc-cua-hoang-gia-anh-9-quy-tac-phai-tuan-theo-766.png?width=0&s=7z6GarcO6Zcn9mk0mJvWuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/phuong-phap-giao-duc-cua-hoang-gia-anh-9-quy-tac-phai-tuan-theo-766.png?width=260&s=XbSyn3RwkRwEpc-ldaahIg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/phuong-phap-giao-duc-cua-hoang-gia-anh-9-quy-tac-phai-tuan-theo-2211966.html\">Phương pháp giáo dục của Hoàng gia Anh: 9 quy tắc phải tuân theo</a><span class=\"summary__content-desc\">Phải mặc quần short thay vì quần dài, không được phép đi du lịch với người kế thừa khác hay phải cúi đầu chào nữ hoàng là những quy tắc mà trẻ em nam Hoàng gia Anh phải tuân theo.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hoc-thuc-khung-cua-cong-chua-ke-vi-hoang-gia-tay-ban-nha-2224145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hoc-thuc-khung-cua-cong-chua-ke-vi-hoang-gia-tay-ban-nha-481.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hoc-thuc-khung-cua-cong-chua-ke-vi-hoang-gia-tay-ban-nha-482.png","updatedDate":"2023-12-09T15:19:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225025","title":"Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai","description":"Một học sinh lớp 8 Trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TP.HCM) bị giáo viên đánh gãy xương bả vai.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-hoc-sinh-lop-8-o-tp-hcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-2225025.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hoc-sinh-lop-8-o-tphcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-596.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224133","title":"Xôn xao hình ảnh hàng loạt học sinh làm bài tập trong bệnh viện","description":"TRUNG QUỐC - Các bệnh viện Trung Quốc thành lập những 'lớp học di động' trong phòng bệnh để trẻ bị bệnh học tập trong thời điểm dịch bệnh hô hấp bùng phát. Học sinh đang làm bài tập về nhà một cách ‘nhỏ giọt’ như cách các em đang truyền nước.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-2224133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-430.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T14:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224954","title":"Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở tỉnh nào?","description":"Nơi đây từng được vua Quang Trung chọn đặt kinh đô mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-dau-2224954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-tinh-nao-335.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:10:10","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224905","title":"Bộ GD-ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa","description":"Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc. Ngoài ra, việc bố trí thời gian học các chương trình này không xen giữa các tiết học chính khóa.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-yeu-cau-khong-chen-giao-duc-ngoai-gio-vao-tiet-hoc-chinh-khoa-2224905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bo-gd-dt-yeu-cau-khong-chen-giao-duc-ngoai-gio-vao-tiet-hoc-chinh-khoa-195.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:29:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224890","title":"Sức hút của ‘Tiếng nói Xanh’ - sân chơi hùng biện dành riêng cho học sinh THPT","description":"Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức đang “gây bão” trong giới trẻ toàn quốc. Sức hút của cuộc thi không đơn thuần đến từ giải thưởng kỷ lục, tổng giá trị lên tới 18,5 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-hut-cua-tieng-noi-xanh-san-choi-hung-bien-danh-rieng-cho-hoc-sinh-thpt-2224890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/suc-hut-cua-tieng-noi-xanh-san-choi-hung-bien-danh-rieng-cho-hoc-sinh-thpt-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223691","title":"Đằng sau chính sách ưu tiên tuyển sinh ‘người nhà’ của Harvard","description":"ĐH Harvard đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn sau khi một phiên tòa vạch trần cách trường tạo ưu thế tuyển sinh cho người thân của các cựu sinh viên. Chính sách tiếp nhận di sản của trường đã giúp nhận về khoản tài trợ khổng lồ 50 tỷ USD.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-sau-chinh-sach-uu-tien-tuyen-sinh-nguoi-nha-cua-harvard-2223691.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dang-sau-chinh-sach-uu-tien-tuyen-sinh-nguoi-nha-cua-harvard-1153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224367","title":"Nữ giảng viên nghỉ việc, về quê nuôi giun kiếm 34 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Nữ giảng viên Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) từ bỏ mức lương gần 2 triệu NDT/năm (6,8 tỷ đồng) về quê nuôi giun. Sau 9 năm gác lại sự nghiệp giảng dạy, đến nay Pháp Nguyệt Bình thu về hơn 10 triệu NDT/năm (34 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dong-nam-2224367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dongnam-1141.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223390","title":"Sau hàng loạt ca ngộ độc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc vẫn 'bủa vây' cổng trường","description":"Trước khi vào lớp và tan học, từng tốp học sinh ùa ra các hàng quán trước cổng trường để mua đồ ăn vặt bất chấp vệ sinh an toàn thực phẩm.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-hang-loat-ca-ngo-doc-do-an-vat-khong-ro-nguon-goc-van-bua-vay-cong-truong-2223390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sau-hang-loat-ca-ngo-doc-do-an-vat-khong-ro-nguon-goc-van-bua-vay-cong-truong-1125.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224709","title":"Thủ đoạn tẩm ướp ma túy vào đồ uống, thực phẩm cho học sinh ngày càng phức tạp","description":"ĐB Vũ Đình Nhân thông tin, các thủ đoạn tẩm ướp, pha trộn ma túy vào đồ uống, thực phẩm, nhất là thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử có xu hướng diễn biến phức tạp đang len lỏi vào trường học.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-doan-tam-uop-ma-tuy-vao-do-uong-thuc-pham-cho-hoc-sinh-ngay-cang-phuc-tap-2224709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thu-doan-tam-uop-ma-tuy-vao-do-uong-thuc-pham-cho-hoc-sinh-ngay-cang-phuc-tap-890.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224684","title":"Một hiệu trưởng ở Thanh Hóa xin thôi việc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo","description":"Bà Lê Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Đông Vệ vừa được Thành ủy TP Thanh Hóa thông báo nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-hieu-truong-o-thanh-hoa-xin-thoi-viec-sau-khi-bi-ky-luat-canh-cao-2224684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mot-hieu-truong-o-thanh-hoa-xin-thoi-viec-sau-khi-bi-ky-luat-canh-cao-874.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:58:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224291","title":"Học trò vô lễ vì đâu?","description":"Thế hệ chúng tôi bị thầy cô phạt đòn roi nếu về mách bố mẹ, có khi còn được trận nữa từ phụ huynh. Cá nhân học sinh phản ứng tiêu cực với thầy cô rất ít, còn tập thể xúm lại mạt sát thầy cô chắc chắn là không bao giờ xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-hoc-sinh-vo-le-vi-dau-2224291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hoc-tro-vo-le-vi-dau-568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224550","title":"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Trường từng đề nghị chuyển giáo viên","description":"Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Trường THCS Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo Phan Thị H. đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh, nhân dân tin tưởng, không quản lý được học sinh...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-giao-tuyen-quang-tung-bi-truong-de-nghi-chuyen-giao-vien-2224550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-truong-tung-de-nghi-chuyen-giao-vien-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224507","title":"Nơi nào được mệnh danh là 'quê hương' của vàng?","description":"Nơi đây sở hữu những mỏ vàng đồ sộ, được ví như “quê hương” của thứ kim loại quý giá này.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-nao-la-que-huong-cua-vang-quoc-gia-nao-nhieu-vang-nhat-the-gioi-2224507.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-nao-duoc-menh-danh-la-que-huong-cua-vang-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:03:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223742","title":"Hàng nghìn người đã học tiến sĩ giả, trường đại học nên xin lỗi sinh viên","description":"Nhiều sinh viên đã được ông Nguyễn Trường Hải - tiến sĩ dùng bằng giả, giảng dạy. Theo các nhà giáo dục, trường đại học nên xin lỗi một cách công khai đối với người học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-vi-danh-du-cac-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-2223742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-sinh-vien-384.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224214","title":"Từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' ở Mỹ, nhà toán học về nước công hiến","description":"TRUNG QUỐC - Nhà toán học nổi tiếng Thẩm Tiệp từ chối chức danh cao quý nhất - ‘Giáo sư xuất sắc’ do Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng sau 21 năm làm việc để về nước cống hiến ở tuổi xế chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-2224214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-310.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224444","title":"Cô giáo Tuyên Quang kể chuyện nhiều lần bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm","description":"Nữ giáo viên Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp khẳng định, việc cô bị nhốt trong lớp diễn ra nhiều lần và cô đã thường xuyên báo cáo với hiệu trưởng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-khieu-khich-de-co-giao-tuyen-quang-bi-ki-luat-2224444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-giao-tuyen-quang-ke-chuyen-nhieu-lan-bi-hoc-sinh-nhot-trong-lop-xuc-pham-493.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223253","title":"Vụ cô giáo Tuyên Quang: Thiếu tôn trọng nghề giáo, khó đòi hỏi thầy giỏi, có tâm","description":"\"Cứ nhìn tình trạng học sinh, phụ huynh thiếu tôn trọng nghề giáo như vậy rồi con cháu chúng ta nếu học giỏi sẽ ráng học ngành khác để làm, lấy đâu ra giáo viên giỏi, giáo viên có tâm?\", một thầy giáo cảm thán.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-chui-boi-la-dang-thieu-ton-trong-nghe-giao-2223253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tu-vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-bao-ve-hoc-sinh-con-giao-vien-the-nao-1458.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224355","title":"Loạt quốc gia bắt buộc môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học","description":"Theo truyền thống, kỳ thi tốt nghiệp trung học hay tuyển sinh đại học tại nhiều quốc gia, đặc biệt là khối Bắc Âu, thường bắt buộc Ngoại ngữ với sự lựa chọn phổ biến nhất là tiếng Anh, bên cạnh môn Toán và Ngữ văn.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-quoc-gia-bat-buoc-mon-tieng-anh-trong-ky-thi-dai-hoc-2224355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/loat-quoc-gia-bat-buoc-mon-tieng-anh-trong-ky-thi-dai-hoc-1578.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224185","title":"mobiEdu mở chiến dịch ‘Speak Now, Dám bày tỏ, tiếng Anh là chuyện nhỏ’","description":"Từ ngày 7/12/2023, chiến dịch Speak Now của mobiEdu sẽ mang đến cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 những trải nghiệm tiếng Anh thú vị và bổ ích với giải pháp MobiEnglish.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobiedu-mo-chien-dich-speak-now-dam-bay-to-tieng-anh-la-chuyen-nho-2224185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mobiedu-mo-chien-dich-speak-now-dam-bay-to-tieng-anh-la-chuyen-nho-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223777","title":"Phụ huynh bị đuổi khỏi nhóm lớp vì thắc mắc khoản thu mập mờ","description":"TRUNG QUỐC - Một phụ huynh lớp 7 Trường THCS Huy Huyện Thành Bắc (Tân Hương, Trung Quốc) bị đuổi khỏi nhóm lớp sau khi thắc mắc khoản thu mập mờ 174,51 NDT (596.000 đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Góc phụ huynh","detailUrl":"/giao-duc/goc-phu-huynh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/goc-phu-huynh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-huynh-bi-duoi-khoi-nhom-lop-vi-thac-mac-khoan-thu-map-mo-2223777.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phu-huynh-bi-duoi-khoi-nhom-lop-vi-thac-mac-khoan-thu-map-mo-1228.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:52:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224259","title":"Đại học Monash có phó hiệu trưởng, chủ tịch mới","description":"Hội đồng Đại học Monash vừa thông báo bổ nhiệm GS. Sharon Pickering trở thành phó hiệu trưởng kiêm chủ tịch của trường.","displayType":1,"category":{"name":"Du học","detailUrl":"/giao-duc/du-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/du-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-monash-co-pho-hieu-truong-chu-tich-moi-2224259.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dai-hoc-monash-co-pho-hieu-truong-chu-tich-moi-1002.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224187","title":"TP.HCM đề xuất miễn học phí THCS","description":"UBND TP.HCM đề xuất chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh trong đó học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-de-xuat-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-thcs-2224187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tphcm-de-xuat-mien-hoc-phi-thcs-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224166","title":"Giáo sư Hiệp sĩ người Anh gốc Việt về nước truyền lửa nghiên cứu khoa học","description":"Chiều 6/12 tại hội trường Viện Nghiên cứu Tâm Anh, GS, Hiệp sĩ Jonathan Van Tam đã chia sẻ về đời làm nghiên cứu khoa học với hơn 300 khách mời là chuyên gia đầu ngành, bác sĩ, nhà nghiên cứu Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-su-hiep-si-nguoi-anh-goc-viet-ve-nuoc-truyen-lua-nghien-cuu-khoa-hoc-2224166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giao-su-hiep-si-nguoi-anh-goc-viet-ve-nuoc-truyen-lua-nghien-cuu-khoa-hoc-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224149","title":"3 học sinh Ninh Bình gây chú ý với ý tưởng táo bạo","description":"Bùi Minh Đức, Bùi Đình Khải, Nguyễn Phương Linh, 3 học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Bình) đã xuất sắc đạt giải Ba Vòng sơ khảo cuộc thi Trí tuệ nhân tạo 2023 với ý tưởng táo bạo: thay thế bác sĩ bằng AI.","displayType":1,"category":{"name":"AI CONTEST 2023","detailUrl":"/giao-duc/ai-contest-2023","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/ai-contest-2023","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-hoc-sinh-ninh-binh-gay-chu-y-voi-y-tuong-tao-bao-2224149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/3-hoc-sinh-ninh-binh-gay-chu-y-voi-y-tuong-tao-bao-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224148","title":"2 nữ sinh lớp 11 ‘ghi điểm’ với ý tưởng tạo cảm xúc cho AI","description":"Hai bạn Hoàng Ngọc Diệp, Phạm Thuỳ Linh - lớp 12 Anh, trường THPT Chuyên Hạ Long vừa nhận giải Ba cuộc thi Trí tuệ nhân tạo với những ý tưởng đưa cảm xúc và sự hài hước vào trí tuệ nhân tạo.","displayType":1,"category":{"name":"AI CONTEST 2023","detailUrl":"/giao-duc/ai-contest-2023","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/ai-contest-2023","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-nu-sinh-lop-11-ghi-diem-voi-y-tuong-tao-cam-xuc-cho-ai-2224148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/2-nu-sinh-lop-11-ghi-diem-voi-y-tuong-tao-cam-xuc-cho-ai-711.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa