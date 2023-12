1- Ông Phạm Văn Thọ, TDP Việt Hùng, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, gửi đơn trình báo về việc bố ông là liệt sỹ từng để lại cho con cái thửa đất diện tích 297,4m2. Thửa đất có giấy tờ chứng nhận nhưng sau đó vào năm 2022, một người tên Dính cùng địa phương đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất đó. Ông phát hiện và báo cáo lên huyện, huyện đã có Quyết định công nhận cho ông. Tuy nhiên sau đó ông Dính khiếu nại và được ông Phó chủ tịch ký quyết định công nhận khiếu nại của ông Dính là có cơ sở. Hiện ông vẫn chưa đòi lại được đất của mình.

2- Bà Nguyễn Thị Bình và ông Lê Bá Lệ ở phố 2 phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa, gửi đơn kiến nghị về việc Dự án thi công Công trình xử lý cấp bách đê hữu Sông Mã đã làm cho nhà của ông bà và một số hộ khác bị nứt tường, lún nền do các phương tiện thi công làm ảnh hưởng. Lãnh đạo xã và đơn vị thi công đã đến kiểm tra và ghi nhận nhà của các ông bà nứt tường, nứt nền nhà và nhiều nơi khác bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau thi công xong vẫn không có sự đền bù và đến nay đã 4 năm trôi qua, nhà thầu không giải quyết còn trả lời vô cảm là không có trách nhiệm, UBND TP Thanh Hóa trả lời "không thuộc diện đền bù".

3- Các ông bà Thọ Hãng và Lưu Thị Lan cùng khu phố 6 thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đại diện cho 40 hộ gia đình gửi đơn phản ánh về việc khu nghĩa trang công cộng của bà con bị san ủi làm mất hết mốc tích, không còn gì để xác định vị trí của các ngôi mộ. Bà con đã phản ánh lên các cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Ninh Phước cử 2 điều tra viên xuống hiện trường xem xét và lập biên bản. Đến ngày 27/8/2023, bà con nhận được thông báo là không khởi tố vụ án với lý do là không có sự việc phạm tội. Bà con lại gửi đơn lên CA huyện song vẫn tiếp tục bị bác đơn vẫn cho là "không có sự việc phạm tội".

4- Bà Vũ Thị Thu, thôn 8 xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, viết đơn khiếu nại về việc bà đã thi vào TW Hội chữ VN, kết quả đứng đầu các thí sinh dự thi. Tuy nhiên sau đó TW Hội gọi điện về Hội Chữ thập đỏ Phúc Thọ xác minh. Bà không biết cụ thể xác minh thế nào song bà nhận được thông báo là không công nhận kết quả trúng tuyển. Bà mong muốn TW Hội trả lời rõ vì sao không công nhận kết quả; Tại sao lại thông báo trình độ chuyên môn không phù hợp...

5- Ông Nguyễn Văn Thuyên ở thôn Yên Mỹ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, HN cùng 9 người khác thường trú tại Gia Lâm là nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ Bảo An quốc tế ở Núi Đôi, Sóc Sơn Hà Nội, viết đơn đề nghị cho biết các ông được nhận vào làm tại công ty nhưng công ty không ký hợp đồng và không trả lương một vài tháng. Làm việc thì công ty không đóng bảo hiểm. Hiện nay số tiền lương còn nợ của các ông lên đến hơn 177 triệu đồng. Các ông đã gửi đơn đề nghị đến nhiều cơ quan chức năng và đề nghị vào cuộc kiểm tra giúp đỡ các ông.

6- Ông Phạm Ngọc Minh Quang, KP3 phường Đài Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, viết đơn kiến nghị về việc ông bị vợ chồng bà Vũ Thị Mỹ Huyền và ông Nguyễn Hồng Vinh cùng đồng bọn đánh gây thương tật 18%, cơ quan CSĐT CA huyện Ninh Phước đã ra quyết định về việc khởi tố vụ án. Tuy nhiên điều bất thường là qua thời gian điều tra không xác định được bị can và để thời hiệu vụ án đã hết nên tạm dừng. Ông đề nghị khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu vợ chồng bà Mỹ Huyền bồi thường thiệt hại.

7- Ông Lê Văn Hào, số 11 đường Yết Kiêu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, gửi đơn kêu cứu về việc Chi cục thi hành án TP Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm "ra quyết định trái pháp luật làm sai lệch hồ sơ vụ án, vi phạm về niêm phong kê biên tài sản" trong quá trình thi hành án. Cụ thể, bố mẹ ông không phân chia tài sản mà để lại cho anh trai cả của ông. Sau đó con dâu của ông bà (không rõ con dâu thứ mấy) có lập biên bản họp gia đình và chia cho vợ chồng anh cả sử dụng 150m2 đất, sau đó xin cấp quyền sử dụng đất. Bố ông đã làm đơn khiếu nại nhưng các cơ quan chức năng vẫn giữ quan điểm cấp sổ....

8- Bà Nguyễn Thị Sim số 9 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân, Hà Nam, làm đơn tố giác các đối tượng ở thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam có hành vi tổ chức cho vay nặng lãi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chuyên nghiệp tại thị trấn Vĩnh Trụ. Bà đã vay tiền của họ với lãi suất cao 50%/ngày. Chồng bà do bị ép buộc đã phải sang tên sổ đỏ để làm tin. Họ không cho vay nặng lãi không chỉ gia đình bà mà các gia đình khác cũng bị.

9- Bà Phạm Thị Mai số 16/136/142 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu về việc nhà bên cạnh xây dựng có hàng loạt sai phạm. Bà đã phản ánh lên chủ tịch phường Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Đống Đa song các cơ quan chức năng của phường và quận không ngăn chặn kịp thời. Phường có gọi bà Mai lên làm việc và ghi biên bản song không thấy triển khai nên chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều bức tường nhà bà bị rạn nứt rất nguy hiểm đối với tính mạng và tài sản của gia đình nhà bà.

10- Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế IC gửi đơn đề nghị giúp đỡ về việc đã phát hiện ra các tổ chức cá nhân tổ chức sản xuất hàng giả hàng nhái mang thương hiệu của công ty. Công ty đã gửi đơn trình báo đến Cục quản lý thị trường TP HCM nhưng đơn vị đã có những động thái làm việc vòng vo, giải thích lòng vòng gây khó hiểu. Sau đó công ty được yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ đúng như yêu cầu và đã thực hiện. Đề nghị các cơ quan chức năng và báo đài giúp đỡ.

11- Ông Nguyễn Chí Chương, xóm Trại, xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, gửi đơn phản ánh về việc dòng họ ông có xây ngôi mộ tổ đến nay đã 8 đời và có gắn tên chữ Hán vào. Tuy nhiên ngôi mộ đã bị dòng họ khác tranh chấp và gắn tên đè lên. Dòng họ ông đã có đơn thư phản ánh CA huyện. CA huyện đã cử điều tra viên xuống kiểm tra nhưng sau đó họ không xử lý. Trong khi đó VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định khẳng định rõ có dấu hiệu xâm phạm mồ mả.

12- Ông Dương Trường Thọ, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đại diện cho bà con thôn Me phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần Nông sản Elmaco gây ra. Trong thời gian qua, nhiều báo chí đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm này, tuy nhiên tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

13- Ông Nguyễn Văn Hùng, số 108 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội viết đơn tố cáo một công dân ở ngõ 112 phố Thanh Nhàn đã ngang nhiên xông vào nhà ông chửi bới và dọa giết cả nhà ông. Sau đó có 2 người tự xưng là công an đến và mời về phường giải quyết. Sự việc đã xảy ra đã 3 năm nhưng cơ quan chức năng vẫn không ra văn bản nào nên đối tượng trên lại tiếp tục chửi bới và dọa nạt gia đình ông. Ông đề nghị làm rõ trách nhiệm những người thực thi công vụ đã không làm hết trách nhiệm để vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ông.

14- Bà Nguyễn Thị Hà ở 119 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum gửi đơn kiến nghị phản ánh về việc một cán bộ đã chạy cho con vào học tại trường Phòng hóa, BQP khi đã thi rớt vào các trường CA. Ngoài ra còn chạy cho con gái vào làm công chức ở VKSND tỉnh…

