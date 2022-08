Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 8/2022

1- Bà Trần Thị Loan, đại diện khu dân cư phường Quảng An, Tây Hồ Hà Nội. Địa chỉ 82A xóm Chùa, ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, tiếp tục gửi đơn kiến nghị và yêu cầu điều tra về sai phạm pháp luật tại Dự án 58 đường Tây Hồ và đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mới tỷ lệ 1/500 bán đảo Quảng An của UBND quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Bà cho biết cụm tòa nhà chung cư cao cấp số 58 đường Tây Hồ có nhiều dấu hiệu vi phạm như về chiều cao, mật độ, băm nát quy hoạch, áp lực lên hệ thống giao thông, lấy đất công và thu hồi đất của dân trao cho doanh nghiệp...

2- Ông Ngô Xuân Chiến nhà số 14, ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, làm đơn kêu cứu về việc UBND quận Tây Hồ lấy ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ tỷ lệ 1/500 thành Công viên cây xanh. Ông cho rằng Đồ án không thực hiện đúng quyết định của UBND thành phố, không đúng luật quy hoạch đô thị và các quy định khác nên ông không đồng ý. Gia đình ông cùng nhiều hộ khác đã sinh sống lâu đời có hộ khẩu và sổ đỏ tại địa chỉ trên.

3- Bạn đọc giấu tên phản ánh kiến nghị về việc thi tuyển lãnh đạo ở một sở của Hà Nội. Bạn đọc cho rằng thi tuyển không trung thực, người tài thì không đậu mà con em cán bộ thì tạo điều kiện cho biết nội dung, Hội đồng chấm thi nương tay, cho người nhà của lãnh đạo để được đỗ. Đơn cũng đã gửi đến các cơ quan chức năng Hà Nội và Trung ương.

4- Ông Nguyễn Văn Chính tổ 2 phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, gửi đơn đề nghị về việc ông đã nộp Hồ sơ khởi kiện vụ việc gia đình ông bị vợ chồng ông Bình và bà Chinh đã dựng hàng rào, bịt cổng đi của gia đình ông, lắp cổng ở đầu ngõ biến đất ngõ đi công cộng thành ngõ đi riêng…lên Tòa án nhân dân quận Long Biên. Tuy nhiên đơn của ông từ tháng 5 đến nay vẫn chưa được Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý. Việc làm này đã trái với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

5- Ông Nguyễn Thanh Hà nhà 170A, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu về việc ông bị cơ quan cảnh sát điều tra kết luận trực tiếp gây thất thoát ngân sách nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng trong dự án Xây dựng đường hành lang thượng đê Hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông vào cảng Sơn Tây. Ông cho rằng không có căn cứ pháp lý, không có quy định trách nhiệm, không có phân công nhiệm vụ thực hiện trong Hội đồng bồi thường, ông chỉ là ủy viên

6- Đơn của Tập thể người dân phố Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), Phản ánh về một số việc làm mất trật tự an toàn của khu phố: Từ nhiều năm nay có nhiều ô tô, xe máy để tràn dưới lòng đường, vỉa hè vì có nhóm người tụ tập sát phạt nhau; Làm bãi đỗ xe trái phép xâm phạm hành lang thoát nước, Người dân xây thêm tầng trái phép và được các cơ quan chức năng làm ngơ...

7- Ông Phạm Văn Hưng thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, làm đơn tố cáo về việc trước những năm 1975 gia đình ông có thửa đất do địa phương làm đường đi qua nên được trả đất trước nhà ông Vũ Văn Soạn. Đất được ông Phạm Văn Hòa là chính quyền thôn khi đó xác nhận. Nay gia đình ông Soạn đã tự nhiên lấp đất và ông đã làm đơn trình báo chính quyền. Tuy nhiên đơn ông bị trả lại và thông báo đất đó được chính quyền xã ký hợp đồng cho ông Soạn thuê. Đây là hành vi theo ông lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của gia đình ông.

