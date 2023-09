1- Bà Võ Thị Năm ở thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, gửi đơn phản ánh về việc con trai bà bị xử phạt hành chính do sử dụng ma túy ở quán karaoke, sau đó tiếp tục bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Con bà đã làm đơn kêu oan và hiện nay Tòa án xử phúc thẩm. Từ khi con bị giam, gia đình lâm vào cảnh khó khăn do vợ chồng ông bà bị bệnh nặng. Bà Năm tha thiết mong các cơ quan chức năng xem xét khoan hồng cho con bà vì đây là vi phạm lần đầu, tuổi trẻ nông nổi.

2- Ông Chu Đức Chương, số nhà 366 khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gửi đơn kêu cứu, nội dung như sau: sau khi ông thuê đất thời hạn 7 năm, đầu tư cải tạo phân thành 11 ao nuôi cá kèo và sửa chữa 3 căn nhà chòi, doanh nghiệp đầu tư nhà máy điện gió số 2 Sóc Trăng đã vi phạm pháp luật xây trụ làm sụt đáy ao và làm vỡ phần lớn bờ ao của ông. Vi phạm được UBND phường Vĩnh Phước lập biên bản. Sau đó một lãnh đạo xã gọi cho ông và yêu cầu để đơn vị thi công kéo đường dây điện. Họ đã tự ý vào trang trại và cúp điện làm tê liệt hệ thống camera. Ông đã khởi kiện và TAND tỉnh Sóc Trăng đã bác yêu cầu khởi kiện của ông bằng Bản án hành chính sơ thẩm. Ông tiếp kháng cáo và Tòa án cấp cao tại TP.HCM thụ lý phúc thẩm.

3- Bà Vũ Thị Quý, số nhà 359, tổ 4 phường Trần Lãm, TP Thái Bình, gửi đơn kiến nghị về việc gia đình bà bị thu hồi đất để mở rộng mặt đường, chỉ còn lại khoảng 10 m2. Gia đình bà đã được chính quyền đưa vào danh sách đền bù cho suất đất 70m2. Trong khí các gia đình được đền bù thì gia đình bà lại bị hoãn đưa đến đợt sau. Và cứ như thế nhiều lần đã làm đơn đề nghị UBND TP xem xét. UBND TP đã giao cho Thanh tra và Phòng Tài nguyên Môi trường thanh tra giấy tờ của bà là đúng sự thật. Đến nay đã hơn 40 năm vẫn không thấy làm giấy tờ cấp đất cho bà.

4- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, tầng 5, tòa nhà Bình Vượng Tower số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) thay mặt cho 5 hộ gửi đơn kiến nghị về việc bị vợ chồng ông Kiên, bà Tuyến cư trú tại tòa nhà S2.03 khu đô thị Vinhomes Park xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm lừa đầu tư vào vườn cây ăn quả nhưng thực chất lại không phải của vợ chồng ông bà nói trên. Họ đã đầu tư hàng chục tỷ đồng và cho đến nay ông bà ấy đã bỏ trốn. Họ đã làm đơn trình báo, tố giác tội phạm gửi cơ quan CSĐT CA quận Long Biên, tuy nhiên vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Các ông bà lại tiếp tục làm đơn đến cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội.

5- Đồng Thị Lâm Huyền, số 58 ngách 1, ngõ 129 Đại Linh, Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội, thay mặt cho 7 hộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất đường Lê Quang Đạo, gửi đơn kêu cứu về việc Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài thu hồi đất của các hộ dân đã sinh sống ở đây từ lâu và đất khai hoang từ những năm 1979-1980 nay thu hồi và không được đền bù về đất chỉ được đền bù về tài sản hơn 10 triệu/hộ. Khi không được giải quyết đơn thư thì đầu tháng 9 vừa qua nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

6- Bà Trần Thị Thủy, ngõ 241, đường Biên Hòa tổ 18 phường Lương Khánh Thiện TP Phủ Lý (Hà Nam) gửi đơn kêu oan về việc bà bị kết án trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án ND TP Phủ Lý và TAND tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm. Bà làm đơn xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm. Bà cho biết năm 2013-2014, do rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên bà đã vay bà Phạm Thị Mai cùng địa chỉ trên với hình thức quỹ tín dụng đen với số tài sản 10 chỉ vàng và 10 triệu tiền mặt. Năm 2017 bà đã trả 11 chỉ vàng và gần 28 triệu đồng. Tòa sơ thẩm chấp nhận khởi kiện của bà Mai, ép bà trả 21 chỉ vàng và 63 triệu đồng. Bà kháng cáo nhưng Tòa án tỉnh không chấp nhận và giữ nguyên kháng cáo.

7- Ông Tô Duy Tuấn, thôn 5, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gửi đơn kiến nghị về việc chính quyền xã đã thu tiền xây dựng nông thôn mới trái với quy định của nhà nước. Ông đã làm đơn phản ánh lên tỉnh và HĐND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản chỉ đạo, đề nghị thanh tra làm rõ những nội dung mà ông đã phản ánh như: Làm rõ độ tuổi thu; mức đóng góp; thời gian thu; yêu cầu thanh tra các khoản thu...Tuy nhiên từ khi nhận được văn bản chỉ đạo UBND xã không thực hiện không tổ chức gặp gỡ, không đối thoại với dân...

8- Ông Trịnh Đức Trung, xóm 3, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gửi đơn phản ánh về việc một gia đình cùng khu vực kinh doanh sắt thép đã thường xuyên gây tiếng động ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Họ còn hạ tải những kết cấu lớn không đảm bảo tiếng ồn vào ban đêm và gây ra tình trạng nguy hiểm. Khi người dân góp ý, họ không khắc phục và còn có những hành động đe dọa, chửi bới. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết.

9- Một số giáo viên trường PTTH Chu Văn An, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa gửi đơn đề nghị, nội dung xung quanh việc thầy hiệu trưởng đã đưa ra một số quyết định không hợp lý như tự ý cắt bỏ những cây ở sân trường, thanh lý một số dụng cụ, không trả lại tiền thu đã nộp trước đó nhưng vì do ảnh hưởng của Coivd-19 nên những khoản thu không tăng... và một số những nội dung khác.

Ban Bạn đọc