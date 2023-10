Theo hãng tin Reuters, Nga cùng 4 nước khác là Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Mozambique và Gabon đã đồng ý với nội dung dự thảo nghị quyết do Moscow đề xuất có liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra giữa quân đội Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Tuy nhiên, nghị quyết này đã bị Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống. Sáu quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp hôm 16/10. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã bày tỏ sự thất vọng. “Hôm nay, cả thế giới hồi hộp chờ đợi Hội đồng Bảo an thực hiện các bước đi nhằm chấm dứt đổ máu. Tuy nhiên, các phái đoàn từ phương Tây đã ‘chà đạp’ lên những kỳ vọng đó”.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố rằng bản dự thảo nghị quyết của Nga đã không đề cập tới các hành động của Hamas nhằm vào dân thường. “Hành động của Hamas đã dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza phải đối mặt”, bà Thomas-Greenfield nói.

Theo Reuters, việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tel Aviv gần đây tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn Hamas, khi phong trào này đã tổ chức nhiều cuộc tập kích nhằm vào nhiều khu vực do Israel kiểm soát, khiến ít nhất 1.300 dân thường và binh sĩ Israel thiệt mạng.

Israel từ chối chuyến thăm của ông Zelensky, Hamas tuyên bố bắt giữ 250 con tin Israel bác bỏ ý tưởng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Tel Aviv cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cho rằng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Iran cảnh báo Israel sẽ bị tấn công phủ đầu trong vài giờ tới Iran cảnh báo một hành động phủ đầu chống lại Israel có thể xảy ra trong vài giờ tới, giữa lúc Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Gaza.